شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توصي مربي "الرومي" برفع السياج وقص الريش لتربية آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مربي الدجاج الرومي باتباع بعض الممارسات السليمة لضمان تربية آمنة وصحية لهذه الطيور.

وفي بيان صادر عن الوزارة، شدد الإرشاد الزراعي على ضرورة إحاطة أماكن تربية الدجاج الرومي بسياج بارتفاع مناسب، لضمان عدم تمكن الطيور من الخروج من أماكن معيشتها والتعرض للمخاطر .

وأكدت على أن قص ريش أجنحة الطيور يعتبر إجراءً إضافيًا يُنصح به في حال وجود أشجار عالية بالقرب من أماكن التربية، حيث يمكن أن تحاول الطيور الطيران إلى هذه الأشجار والهروب خارج المناطق المخصصة لها. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطيور وضمان بقائها في بيئة آمنة ومسيطر عليها، مما يعزز من نجاح عملية التربية ويقلل من مخاطر فقدان الطيور أو تعرضها لأذى .

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على دعم مربي الدواجن وتقديم الإرشادات اللازمة التي تضمن لهم أفضل الممارسات في تربية الدجاج الرومي، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحفاظ على صحة وسلامة الطيور .