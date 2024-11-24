شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يطلق اليوم الأحد بيانات مسح سوق العمل لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، المؤتمر الخاص بإطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023.

ويعقد المؤتمر برعاية وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وحضور عدد من الوزراء المعنين بموضوع المسح وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية .

ويقدم المسح بيانات تتبعية بمتابعة نفس الأسر بمرور الوقت مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالإضافة إلى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصري.

ويهدف مسح 2023 إلى تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة في المجتمع المصرى، والمعوقات والفرص التي تواجهها السيدات في سوق العمل المصر، وكانت الدورة الجديدة من المسح أضافت أسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الإلكترونية.