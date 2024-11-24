شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة محادثات Google Messages الجديدة وطريقة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

تعد خدمة Google Messages واحدة من أكثر منصات المراسلة شيوعًا، في الواقع، لدرجة أن شركات مثل شركات هواتف كبرى تتخلص من تطبيقات المراسلة الداخلية الخاصة بها لصالحها.

ويتفاعل أكثر من مليار مستخدم مع خدمة Google Messages شهريًا، وجزء كبير من التجربة هو RCS التى تقدم الجودة عند إرسال الصور، وهي الميزة التي تم اكتشافها لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

والآن، بدأت خدمة Google Messages في طرح ميزة مشاركة الوسائط "ذات الجودة الأصلية"، كما ذكر موقع Android Authority ، وفي الوقت الحالى لا تتوفر هذه الميزة إلا في الإصدار التجريبي، ولكن هذه علامة أكيدة على أن جميع المستخدمين سيتلقونها قريبًا.

كيفية تفعيل الميزة بطرق بسيطة

* حدد زر جودة الوسائط في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة ( رمز HD/HD+ ).

* سيكون لديك خياران: مُحسَّن للدردشة والجودة الأصلية حدد الجودة الأصلية .

* حدد صورتك ثم اختر إرسال .

تم تحسينها للدردشة، حيث سيتم إرسال الصورة بدقة أقل، مع استهلاك أقل للبيانات، بينما سيتم إرسال الصورة بالجودة الأصلية دون أي قيود.

والآن، ستكون الصورة المذهلة التي التقطتها لغروب الشمس متاحة لأصدقائك بكل بهائها البرتقالي والأرجواني، ولكن قد يستغرق إرسالها بدون ضغط وقتًا أطول قليلاً (وسوف تستخدم المزيد من البيانات).

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تشغيل هذه الميزة يجعلها افتراضية للدردشة التي تشارك فيها، وكذلك أي دردشات أخرى ، وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة لتعيين الجودة الأصلية على أساس كل دردشة.

وسيتم طرح الميزة في الإصدار التجريبى من تطبيق Google Messages، وبناءً على عدد المشكلات التي يتعين على Google حلها قبل إطلاق الميزة، فمن المفترض أن تصل إلى عامة الناس في غضون أسابيع قليلة.