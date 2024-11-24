شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عمر: قدمت شخصية الضابط في رقم سري ببساطة والدور تطور أكثر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان مصطفى عمر عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل رقم سرى الذى يعد امتدادًا لـ صوت وصورة الذى تم عرضه العام الماضى، حيث يجسد مصطفى شخصية الضابط شريف الذى يحقق مع المقدم حسين في قضية قتل ندى عشماوى (نادين) مشيرًا لـ"الخليج 365" أن الشخصية تطورت بشكل كبير عما ظهرت عليه في "صوت وصورة" العام الماضى وأصبحت له مهام أكبر في التحقيقات.

وأوضح مصطفى عمر أن شخصية في أحداث رقم سرى أصبحت مؤثرة بشكل أكبر قائلاً:"في صوت وصورة الذي يعد الجزء الأول تم تأسيس العلاقة بين شريف وحسين، ولكن هنا أصبح يتم الاعتماد عليه بشكل كبير ويحصل على مهام أكبر، والحقيقة أنا سعيد بالدور الذي يظهر ضابط عنده ضمير ويسعى للوصول الى الحقيقة ليس فقط في التحقيقات ولكنه يبحث فيما وراء الأدلة التي تظهر وبالنسبة له الموضوع ليس مجرد قضية".



نصطفى عمر مع رامي الطمبارى فى رقم سرى

وتابع مصطفى عمر: "حاسس جدًا برد الفعل فى الشارع، وبقابل ناس تسألنى مين القاتل وازاى دا حصل، كمان الناس بتتعامل معايا على أساس أنى ضابط بالفعل خصوصا في المشاهد التي بها مطاردات أو تحقيقات، وذلك أسعدنى جداً وبقول الحمد لله انى قدرت أوّصل هذا الإحساس للمشاهد، حتى أصدقائى الضباط كلمونى ومبسوطين بادائى للشخصية جداً".

وأشاد مصطفى عمر بتجربته في المسلسل والعمل مع المخرج محمود عبد التواب توبة للمرة الثانية لافتاً:"تجربة مفيدة ومثمرة جداً لأن توبة من الشاطرين جداً وشغال بشكل سينمائي، وساعدنى في اخراج الشخصية بشكل انساني حيث كانت تعليماته لى بأنه يريد الضابط بسيط في تصرفاته حتى يصل للجمهور بأنى بنى أدم في النهاية، كما أن السيناريو الذى كتبه محمد سليمان عبد المالك متميز بالورق الذى يعتمد على الغاز وتشويف هو صعب ومرهق بالنسبة لأى مؤلف".



مصطفى عمر فى مشهد من رقم سرى

مسلسل "رقم سري" يتم تقديمه من عالم "صوت وصورة"؛ حيث يُعَد امتداد أحداثه للعمل الذي قامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضي. ويشارك في البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كلاً من: صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد عبده ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.