شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الأهلي يستقبل بعثة ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 07:00 ص

تصل بعثة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى فى لقاء دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الإهلى إخطاراً من النادى الإيفواري بتحديد اليوم موعداً للوصول للقاهرة على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى باستاد السلام غداً، الاثنين، فى السادسة مساءً، وهو نفس موعد المباراة طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف".

وقرر الأهلى إرسال مندوب عن النادى لمطار القاهرة لترتيب استقبال يليق ببعثة بطل كوت ديفوار وإنهاء إجراءات الوصول فوراً ومرافقة البعثة للفندق التى ستقيم به طوال أيام تواجدها هنا، على أن تكون المعاملة بالمثل حينما يخوض المارد الأحمر مباراته هناك

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.



ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.