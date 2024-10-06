شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية الخضراء".. تدشين مبادرة تشجير المستشفيات بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي مبادرة "تشجير المستشفيات" بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد الحتيرشي، وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.

وذلك في إطار السعي لتحقيق مستهدفات "مبادرة السعودية الخضراء" وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.



وتهدف المبادرة إلى تعزيز الغطاء النباتي في محيط المستشفيات، ومكافحة التصحر، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وتوفير بيئة صحية ملائمة للمرضى وذويهم.



تحسين جودة الهواء

تسعى المبادرة أيضاً إلى تحويل المناطق المحيطة بالمستشفيات إلى مساحات خضراء تسهم في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث، مما يدعم المرضى في رحلتهم العلاجية.

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أن الأشجار ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة نسبة الأكسجين، مما يخلق مناخاً صحياً داخل حرم المستشفى، وهو ما يسهم في تحسين التجربة العلاجية والبيئية للمراجعين والزوار على حد سواء.



الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي كجزء من الجهود المشتركة بين التجمع الصحي ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمستشفيات وتعزيز الجهود البيئية المستدامة في المنطقة.