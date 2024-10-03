شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. مستشفى الملك فيصل ينقذ عشرينية من مرض نادر بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة، وهو عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في علاج مريضة شابة في العقد الثاني من عمرها، بعد معاناتها من متلازمة ميريزي النادرة. تم إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، رغم صعوبة الحالة الصحية للمريضة وتعقيداتها بسبب تاريخها المرضي.

تشخيص الحالة

وبحسب ما أعلنه تجمع مكة المكرمة الصحي، فإن المريضة كانت تعاني منذ أكثر من ثلاثة أشهر من آلام شديدة في الجزء العلوي الأيمن من البطن مصحوبة باصفرار الجلد والعينين. بعد الفحوصات اللازمة والتصوير بالرنين المغناطيسي، تم تشخيصها بمتلازمة ميريزي، وهي حالة نادرة تتسبب في انسداد القنوات الصفراوية نتيجة انغراس الحصى في القناة الصفراوية أو عنق المرارة، مما يؤدي إلى اليرقان وتمدد القنوات الصفراوية.



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تم تشكيل فريق طبي متكامل بقيادة الدكتور جهاد بالبيد والدكتور مالك الصيرفي، وتمت إزالة الانسداد عبر تنظير القنوات الصفراوية ووضع الدعامات. بعد ذلك، قرر الفريق التدخل الجراحي لاستئصال المرارة، حيث أُجريت العملية بنجاح ولله الحمد.

بعد عدة أيام من المتابعة الدقيقة، غادرت المريضة المستشفى وهي في صحة جيدة، معبرة عن امتنانها للفريق الطبي على الرعاية التي تلقتها.