شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعدل نظام عضويتها باستمرارها لعام كامل من تاريخ الحصول عليها والان نبدء بالتفاصيل



وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوان الأحمري، إن هذا التعديل يأتي جزءًا من جهود الهيئة لدعم الممارسين الإعلاميين والصحفيين في مختلف فئات العضوية، وتسهيل الخدمات المقدمة للأعضاء، بما يضمن استمرارهم في تقديم رسالتهم الإعلامية وفق المعايير والممارسات المهنية، ورغبة من الهيئة في خدمة الأهداف المهنية للممارسين الإعلاميين والصحفيين، وسعيها لتوفير مزايا وتسهيلات خاصة لأعضائها، ومتابعة نشاطهم مهنيًا. عضوية هيئة الصحفيين وأكدت الهيئة أنه يحق لكل ممارس إعلامي أو صحفي سعودي متفرغ أو غير متفرغ التقدم بطلب الانتساب إلى عضوية الهيئة، ويشمل من يشغل وظيفة حكومية أو غير حكومية، ويمارس إلى جانبها أعمالًا صحفية، إضافة إلى كل ممارس إعلامي أو صحفي غير سعودي يقيم في المملكة العربية

يذكر أن التعديل الجديد يمنح المشترك عضوية الهيئة لمدة عام كامل (365 يومًا) تبدأ بالاشتراك أو التجديد، بخلاف العضوية السابقة التي كانت تنتهي بنهاية السنة الحالية للاشتراك دون إكمال دورة اشتراك لمدة عام كاملة. الدمام - شريف احمد - أقر مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين تعديلًا جديدًا في نظام العضوية في الهيئة، تمنح المشترك العضوية لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ الحصول عليها، أو تجديد الاشتراك.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوان الأحمري، إن هذا التعديل يأتي جزءًا من جهود الهيئة لدعم الممارسين الإعلاميين والصحفيين في مختلف فئات العضوية، وتسهيل الخدمات المقدمة للأعضاء، بما يضمن استمرارهم في تقديم رسالتهم الإعلامية وفق المعايير والممارسات المهنية، ورغبة من الهيئة في خدمة الأهداف المهنية للممارسين الإعلاميين والصحفيين، وسعيها لتوفير مزايا وتسهيلات خاصة لأعضائها، ومتابعة نشاطهم مهنيًا.وأكدت الهيئة أنه يحق لكل ممارس إعلامي أو صحفي سعودي متفرغ أو غير متفرغ التقدم بطلب الانتساب إلى عضوية الهيئة، ويشمل من يشغل وظيفة حكومية أو غير حكومية، ويمارس إلى جانبها أعمالًا صحفية، إضافة إلى كل ممارس إعلامي أو صحفي غير سعودي يقيم في المملكة العربية السعودية ويعمل بموجب عقد عمل.يذكر أن التعديل الجديد يمنح المشترك عضوية الهيئة لمدة عام كامل (365 يومًا) تبدأ بالاشتراك أو التجديد، بخلاف العضوية السابقة التي كانت تنتهي بنهاية السنة الحالية للاشتراك دون إكمال دورة اشتراك لمدة عام كاملة.