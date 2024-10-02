شكرا لقرائتكم أكثر من 300 شركة في معرض إنترسك السعودية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت اليوم فعاليات معرض إنترسك السعودية العالمي بنسخته الـ(6)، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، حتى الخميس المقبل 3 أكتوبر 2024، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض.

حلول مبتكرة

ويهدف المعرض، إلى إبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة، وعرض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة لضمان أمن المعلومات والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات الحديثة للكشف عن الحرائق وإخمادها، والتواصل مع ممثلي الجهات ومزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات.

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وسيغطي المعرض، مجالات الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والصحة والسلامة، والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في حلول الأمن التنبؤية بالمدن الذكية، لتحقيق مستقبل آمن ومستدام، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 32 دولة حول العالم.