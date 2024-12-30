شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين أحدهما أشعل نارًا بمحمية طويق والآخر نقل حطبًا محليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. ضبط مخالف لنقله حطبًا محليًّا ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله 5 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة. عقوبة نقل الحطب والفحم أوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.