شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وأمطار.. طقس شتوي متنوع على مختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والرياض والقصيم والشرقية، تمتد الى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

كما يبقى الطقس باردًا على أجزاء من شمال المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط.

ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج الى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

أجواءً باردة على أغلب المناطق

تشهد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أجواءً باردة على أغلب المناطق، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية.

وتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة.



المركز الوطني للأرصاد

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طقس السعودية في يناير

وقال محلل الطقس فيعقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداً

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوع.

وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازان.

وأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية.

