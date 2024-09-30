شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع جولات التمريض كل ساعتين في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، مشروع "جولات التمريض كل ساعتين" في كل أقسام المستشفى، بهدف تعزيز سلامة المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية.

يمثل هذا المشروع تطبيقاً لممارسات قائمة على الأبحاث العلمية الحديثة، بمشاركة فريق متعدد التخصصات يضم خبراء في التمريض والمعلوماتية الصحية والجودة التمريضية، بالإضافة إلى مدراء أقسام التمريض لضمان تنسيق الجهود.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المشروع نُفذ على عدة مراحل، بدءًا من المرحلة الأولى في ذو القعدة، تلتها المرحلة الثانية في ذو الحجة، والمرحلة الثالثة في صفر، وصولاً إلى التطبيق الكامل.



تحسينات ملحوظة



أظهرت المراحل الأولية تحسينات ملحوظة في تقليل حالات سقوط المرضى وتخفيف الشكاوى، مع توقعات بمزيد من التحسن في رضا المرضى وتقليل الحوادث مستقبلاً.



كما أشار التجمع إلى أن المشروع ساهم خلال موسم الحج في اكتشاف حالتين غير مستقرتين في قسم الجراحة أثناء جولات التمريض، مما تطلب التدخل الفوري لفريق الاستجابة السريعة، ما يبرز أهمية المشروع في اكتشاف الحالات الحرجة مبكراً وتقديم الرعاية اللازمة.



ابتكارات بارزة



أحد الابتكارات البارزة في المشروع هو تطوير لوحة قيادة رقمية تتيح مراقبة الجولات التمريضية بشكل مباشر عبر مسح باركود لكل سرير، مما يضمن التزام الفرق بالجولات وتحقيق متابعة دقيقة وفعالة.



وأكدت الإدارة التنفيذية للتمريض أن هذا المشروع يعزز التواصل بين الفرق الطبية والتمريضية، معتمدًا على الأبحاث العلمية التي تمثل أساساً لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية، في خطوة رائدة نحو تقديم رعاية صحية قائمة على الأدلة العلمية ومبنية على أفضل الممارسات.