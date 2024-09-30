شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنجز 650 مهمة لصيانة وتأهيل مرافق الساحات البلدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف أعمال تأهيل 14 ساحة بلدية بالمحافظة، وأنجزت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة 650 مهمة عمل ببرنامج الصيانة والتأهيل للساحات البلدية، التي شهدت تشغيلاً كثيفاً خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن الخطط الميدانية للصيانة الدورية للمرافق البلدية، وسعي الأمانة لتهيئة الملاعب والمضامير الرياضية المجهزة لاحتواء طاقات وقدرات الشباب في أنشطة ومنافسات تعود عليهم بالنفع والفائدة.
وفتحت الأمانة أبواب هذه الساحات التي تغطي أنحاء المدينة وضواحيها أمام الراغبين لممارسة الرياضات الجماعية أو الفردية لمختلف الأعمار، بحيث توفر الملاعب للرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، والمضامير المخصصة لهواة المشي والهرولة.
وتأتي جهود الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة لصيانة وتأهيل الساحات البلدية بعد الموسم السياحي لتبقى كافة المرافق في حالة جاهزية تامة لاستقبال فئات المجتمع، وعملت على تجهيز الساحات البلدية ودعمها بالخدمات المختلفة، وشملت الأعمال المنجزة صيانة شبكات الخدمات بالساحات، وتهيئة الأسوار الخارجية والفواصل الداخلية، ومعالجة ملاحظات أعمدة الإنارة، واستبدال الأرضيات المطاطية التالفة، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وكفاءة بوابات الدخول والخروج، وصيانة مدرجات الجمهور والمتابعين، وتهيئة النجيلة الصناعية، والمظلات.
وأهابت الأمانة بالشباب الحفاظ على هذه المرافق والتي تعد مكتسبات وطنية وضعت لخدمة الجميع وفي كل وقت، مشيرة إلى أن فرق العمل الميدانية تنفذ خطط دورية للصيانة الشاملة للمرافق البلدية، وتحسين الخدمات المقدمة بها من خلال رصد الملاحظات وتحديد آليات المعالجة والتي تضمن استدامة الخدمات بكفاءة.
وفتحت الأمانة أبواب هذه الساحات التي تغطي أنحاء المدينة وضواحيها أمام الراغبين لممارسة الرياضات الجماعية أو الفردية لمختلف الأعمار، بحيث توفر الملاعب للرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، والمضامير المخصصة لهواة المشي والهرولة.
توفير جميع الخدماتوقد وفرت الأمانة خدماتها المختلفة بالساحات البلدية التي تضم ملاعب رياضية مخدومة بالنجيل الصناعي، والأرضيات المطاطية ذات الجودة العالية للاستخدام الكثيف، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة لأنسنة المدينة وتحسين المشهد الحضري، واهتمت الأمانة بالتشغيل الأمثل للساحات البلدية لمواكبة نمو الإقبال المتزايد عليها من الأهالي، وتوفير الملاعب الرياضية والتجهيزات الداعمة مع تأمين بيئة جاذبة للأهالي والمرتادين، وتلبية احتياجات وهوايات أفراد المجتمع، بما يعزز إقبال الشباب على الساحات المفتوحة التي وفرتها الأمانة لممارسة الرياضات المختلفة.
وتأتي جهود الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة لصيانة وتأهيل الساحات البلدية بعد الموسم السياحي لتبقى كافة المرافق في حالة جاهزية تامة لاستقبال فئات المجتمع، وعملت على تجهيز الساحات البلدية ودعمها بالخدمات المختلفة، وشملت الأعمال المنجزة صيانة شبكات الخدمات بالساحات، وتهيئة الأسوار الخارجية والفواصل الداخلية، ومعالجة ملاحظات أعمدة الإنارة، واستبدال الأرضيات المطاطية التالفة، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وكفاءة بوابات الدخول والخروج، وصيانة مدرجات الجمهور والمتابعين، وتهيئة النجيلة الصناعية، والمظلات.
وأهابت الأمانة بالشباب الحفاظ على هذه المرافق والتي تعد مكتسبات وطنية وضعت لخدمة الجميع وفي كل وقت، مشيرة إلى أن فرق العمل الميدانية تنفذ خطط دورية للصيانة الشاملة للمرافق البلدية، وتحسين الخدمات المقدمة بها من خلال رصد الملاحظات وتحديد آليات المعالجة والتي تضمن استدامة الخدمات بكفاءة.