شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات فقط لإنشاء الطلب.. كيف تستفيد من خدمة "أبشر سفر"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمتها للسفر البري "أبشر سفر"، والتي يمكن الاستفادة منها في خطوات ميسرة ت عند السفر برًا عبر منفذ جسر الملك فهد، وتتيح الخدمة سداد رسوم عبور الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول للمنفذ.

آلية الاستفادة من خدمة أبشر سفر:

الدخول لتطبيق أبشر

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