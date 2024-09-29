شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات فقط لإنشاء الطلب.. كيف تستفيد من خدمة "أبشر سفر"؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمتها للسفر البري "أبشر سفر"، والتي يمكن الاستفادة منها في خطوات ميسرة ت عند السفر برًا عبر منفذ جسر الملك فهد، وتتيح الخدمة سداد رسوم عبور الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول للمنفذ.
آلية الاستفادة من خدمة أبشر سفر:
آلية الاستفادة من خدمة أبشر سفر:
- الدخول لتطبيق أبشر
- خدماتي خدمات أخرى
- أبشر سفر
- إنشاء طلب سفر
وتسهم خدمة (أبشر سفر ) في دعم التحول الرقمي لخدمات الجوازات، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، عبر تسهيل وتسريع الإجراءات، والمسارات المخصصة لبوابات الجسر التي تتيح التحقق من المركبات آليًا من خلال تطبيق أبشر والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ.
وتتيح الخدمة خيار سداد رسوم الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.