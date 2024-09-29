شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": الفرز والتعبئة عمليات حيوية لرفع جودة محصول الفلفل والان نبدء بالتفاصيل

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رفع جودة المنتجات

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عمليات الفرز والتعبئة تُعتبر من أهم مراحل خدمة ما بعد الحصاد لمحصول الفلفل، حيث تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الثمار وتجهيزها للتسويق المحلي والدولي.وأوضحت أن عملية الفرز تتضمن استبعاد الثمار التالفة والمصابة بالأمراض الفطرية أو الجروح أو لفحة الشمس، لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات السوق والمستهلكينوأشارت الوزارة إلى أهمية تعبئة الثمار في عبوات مناسبة، مثل صناديق البلاستيك أو الكرتون، مع تجنب تعبئتها في أجولة، وذلك للحفاظ على سلامة الثمار وضمان وصولها بحالة جيدة إلى المستهلكين.وشددت على ضرورة عدم ضغط الثمار أثناء التعبئة لتجنب تلفها، وضرورة تخزينها في أماكن ذات تهوية جيدة وبدرجة حرارة مناسبة لتفادي تلفها أو فسادهاوفي هذا الصدد، دعت الوزارة المزارعين إلى الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة خلال جميع مراحل الإنتاج، بما في ذلك الفرز والتعبئة والنقل والتسويق، لضمان الحفاظ على جودة المنتجات ورفع كفاءتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.كما أكدت على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عن الوزارة والجهات المختصة فيما يتعلق بعمليات الحصاد وما بعده، لتفادي خسائر المحصول وتحقيق عوائد اقتصادية مجزيةيُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الاستدامة الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين المحليين ورفع كفاءة القطاع الزراعي في المملكة