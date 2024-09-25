السعودية | “التدريب التقني”: أكثر من ٢٢ ألف مستفيد من بالبرامج المساندة في الكليات التقنية والمعاهد العام الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد المستفيدين من البرامج التدريبية التطويرية المساندة بالعام التدريبي 1445هـ بلغ 22.507 متدربين ومتدربات.

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن تلك البرامج التدريبية هي مجموعة منتقاة من البرامج الإثرائية والمعرفية تُقدم للمتدربين والمتدربات في فترة البرامج المساندة التي تعتمدها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في نهاية كل عام تدريبي لتنمية مهارات المتدربين والمتدربات.

وأضاف العتيبي أن هذه البرامج المقدمة بالكليات والمعاهد تسهم في تعزيز المفاهيم المعرفية وتنمية القدرات والمهارات وبناء وصقل الجوانب الشخصية لدى المتدربين والمتدربات.

يذكر أن عدد البرامج المساندة المنفذة نهاية العام الماضي بلغ 14 برنامجاً مسانداً في عدة مجالات من أبرزها: أساسيات الخدمة السحابية،

وأساسيات قواعد البيانات، وكذلك برمجة الألعاب والتطبيقات باستخدام HTML5 ، والبرمجة باستخدام لغة بايثون ،وبرنامج المسار الوظيفي ،و أيضاً مهارات الاتصال والحوار.

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