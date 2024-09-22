شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من الشرقية ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
مكة مكرمة: القنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الدمام ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 22, 2024
للتفاصيل https://t.co/ImDhbTwqdu #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ZwpCcRDRxj
أماكن انتشار الضبابالشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة مكرمة: القنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ.