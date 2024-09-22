شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الأبواب القديمة والتلوين والرسم.. احتفالات الأحساء باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهم ركن الحرفيين في منتزه الملك عبدالله البيئي في جذب الأطفال للاطلاع على إرث الأبواب النجدية وما كان عليه الأهالي قديمًا وأيضًا عملية التلوين لهذه الأبواب الصغيرة، حيث تأتي الفعالية ضمن احتفالات الأحساء باليوم الوطني 94.

كما ساهم ركن الخوصيات في جذب الزوار لتعلم الحرفة، اضافة إلى ركن تلوين الرسومات والتلوين على الوجه الذي شهد اقبال كبير من الزوار.

