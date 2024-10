شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: النيابة العامة تحذر: لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني سطحي الأرض والماء والان نبدء بالتفاصيل

العلم الوطني السعودي يعبر عن قيمة وطنية رفيعة وإرث عريق، يجسد هوية الولاء والانتماء، ويعكس مراحل التضحيات التي مر بها وطننا الغالي، وتتوسطه راية التوحيد، التي تظل دائماً ترفرف شامخة بفخر.

العلم الوطني السعودي

الدمام - شريف احمد - أفادت النيابة العامة، بأنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنه لا يجوز تنكيسهما أو تنكيس أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قُرآنية. وأكدت النيابة العامة، أن العلم الوطني السعودي يعبر عن قيمة وطنية رفيعة وإرث عريق، يجسد هوية الولاء والانتماء، ويعكس مراحل التضحيات التي مر بها وطننا الغالي، وتتوسطه راية التوحيد، التي تظل دائماً ترفرف شامخة بفخر.