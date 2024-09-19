شكرا لقرائتكم خبر عن واجهات جدة البحرية تستعد بتجارب سياحية فريدة احتفاءً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنًا مع إجازة اليوم الوطني لعام 2024، تستعد مدينة جدة لاستقبال الزوار كإحدى الوجهات السياحية المفضلة، مستفيدة من موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر ومقوماتها الطبيعية الخلابة.

وتضم جدة أربع واجهات بحرية متميزة، تمتاز بالجمال والإبداع وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على تأمين السلامة وتقديم خدمات ترفيهية عالية الجودة.

توفير الأنشطة الترفيهية

ويأتي هذا تماشيًا مع رؤية 2030، في تعزيز نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية، وإتاحة فرص استثمارية جاذبة.

وفي هذا السياق أوضحت أمانة محافظة جدة أنها هيأت مرافقها لاستقبال الزوار خلال هذه المناسبة الوطنية، إذ جهزت الحدائق، الساحات العامة، ومسارات المشي، إلى جانب توفير الأنشطة الترفيهية مثل ركوب القوارب السريعة والدبابات البحرية، وسط بيئة مليئة بالمسطحات الخضراء والنوافير المائية وأماكن ممارسة الرياضة.

وتُعد واجهة "روشن" البحرية أحد أبرز المعالم السياحية في جدة، بمساحة تبلغ 730 ألف متر مربع، وتحتوي على مرافق ترفيهية متعددة، ومجموعة واسعة من المطاعم والمحال التجارية.

وتمتد الواجهة من دوار النورس وصولاً إلى شارع جابر بن الحارث على طول 4500 متر، مما يجعلها وجهة مثالية للتنزه والاستمتاع بجمال البحر.

أما شاطئ أبحر الجنوبية، الذي يمتد على مساحة 205 آلاف متر مربع وبطول 3 كيلومترات، فيُعد وجهة مثالية للعائلات والزوار. يتميز بممشى بحري، مسطحات خضراء، شواطئ عامة للسباحة، مسار للدراجات، ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مرافق خدمية واستثمارية.



احتفالات اليوم الوطني السعودي

يمتد الكورنيش الشمالي من مركز حرس الحدود إلى دوار النورس على مساحة 236 ألف متر مربع، ويضم منطقة ترفيهية، شواطئ رملية، مساحات خضراء، نوافير مائية، وكوبري للمشاة يُعد الأطول في المملكة بإطلالة مباشرة على البحر.

كما يشهد الكورنيش الأوسط، الممتد من بحيرة قصر السلام إلى مركز حرس حدود الحمراء بطول 3.5 كيلومترات، تطويرات جمالية، تشمل الحدائق والنوافير والمجسمات المائية، إلى جانب ممشى شارع فلسطين الذي يُعد متنفسًا للزوار.

من خلال هذه التجهيزات والمشاريع التطويرية، تسعى أمانة جدة إلى خلق بيئة ترفيهية وجاذبة تلبي احتياجات الزوار والمقيمين خلال عطلة اليوم الوطني، مع تعزيز رفاهية السكان وتقديم تجربة سياحية متكاملة.