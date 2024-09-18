شكرا لقرائتكم خبر عن دعم وتطوير.. "الندوة العالمية" تشيد بجهود المملكة الطبّية والان نبدء بالتفاصيل

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دعم صحي مستمر

الدمام - شريف احمد - أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بجهود المملكة في المجال الطبي ، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى ، الذي يُحتفل به في 17 سبتمبر من كل عام.ونوهت باهتمام المملكة بدعم القطاع الطبي، وتطوير مرافقه، والارتقاء بكوادره لضمان تقديم رعاية مثلى للمرضى تسهم في تحقيق الصحة والسلامة.وأشارت الندوة إلى أن هذا التوجه الإنساني يأتي في صلب أولويات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الطبي ليكون متمركزًا حول خدمة الفرد والمجتمع بشكل شامل، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة وجودة هذه الخدمات، وزيادة رضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم.ولفتت الندوة العالمية الانتباه إلى الدعم الصحي المستمر الذي تقدمه المملكة لشعوب العالم من خلال البرامج الصحية والقوافل الطبية التي تنظمها مؤسسات القطاع الخيري، ومن بينها الندوة العالمية، ومن تلك البرامج بناء المستوصفات والمراكز والمستشفيات لتقديم الخدمات الطبية في العديد من المناطق المحتاجة والنائية حول العالم.