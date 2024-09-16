شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الصف الأول الثانوي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الاثنين، سلسلة الاختبارات المعيارية التي تنظمها وزارة التعليم لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة، والتي تستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين العملية التعليمية ورفع جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وتشمل الاختبارات مواد الرياضيات، العلوم، والقراءة، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم وتقييم مستويات الطلاب في المهارات الأساسية، مما يتيح للوزارة فرصة تطوير الأداء التعليمي وتحسين مخرجات التعليم بشكل فعّال .

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم، فإن هذه الاختبارات تسعى إلى تقييم قدرات الطلاب على التفكير النقدي وتحليل المفاهيم العلمية والرياضية، بالإضافة إلى قياس مهارات القراءة من خلال استيعاب النصوص المكتوبة وتفسيرها.

وأكدت الوزارة أن نتائج هذه الاختبارات ستسهم بشكل كبير في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، مما يسمح للإدارات التعليمية بوضع خطط تطويرية تهدف إلى تحسين المناهج الدراسية وتحديث الممارسات التدريسية لتتناسب مع احتياجات الطلاب، وتعزز من تطور العملية التعليمية بشكل شامل .



تحسين خطة التعليم