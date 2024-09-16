شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الصف الأول الثانوي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الاثنين، سلسلة الاختبارات المعيارية التي تنظمها وزارة التعليم لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة، والتي تستمر حتى نهاية العام الدراسي.
وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين العملية التعليمية ورفع جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتشمل الاختبارات مواد الرياضيات، العلوم، والقراءة، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم وتقييم مستويات الطلاب في المهارات الأساسية، مما يتيح للوزارة فرصة تطوير الأداء التعليمي وتحسين مخرجات التعليم بشكل فعّال.
ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم، فإن هذه الاختبارات تسعى إلى تقييم قدرات الطلاب على التفكير النقدي وتحليل المفاهيم العلمية والرياضية، بالإضافة إلى قياس مهارات القراءة من خلال استيعاب النصوص المكتوبة وتفسيرها.
وأكدت الوزارة أن نتائج هذه الاختبارات ستسهم بشكل كبير في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، مما يسمح للإدارات التعليمية بوضع خطط تطويرية تهدف إلى تحسين المناهج الدراسية وتحديث الممارسات التدريسية لتتناسب مع احتياجات الطلاب، وتعزز من تطور العملية التعليمية بشكل شامل.
وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين العملية التعليمية ورفع جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتشمل الاختبارات مواد الرياضيات، العلوم، والقراءة، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم وتقييم مستويات الطلاب في المهارات الأساسية، مما يتيح للوزارة فرصة تطوير الأداء التعليمي وتحسين مخرجات التعليم بشكل فعّال.
ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم، فإن هذه الاختبارات تسعى إلى تقييم قدرات الطلاب على التفكير النقدي وتحليل المفاهيم العلمية والرياضية، بالإضافة إلى قياس مهارات القراءة من خلال استيعاب النصوص المكتوبة وتفسيرها.
وأكدت الوزارة أن نتائج هذه الاختبارات ستسهم بشكل كبير في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، مما يسمح للإدارات التعليمية بوضع خطط تطويرية تهدف إلى تحسين المناهج الدراسية وتحديث الممارسات التدريسية لتتناسب مع احتياجات الطلاب، وتعزز من تطور العملية التعليمية بشكل شامل.
تحسين خطة التعليم
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاختبارات تأتي كجزء من خطتها الشاملة لتحسين جودة التعليم في المملكة، حيث توفر هذه الاختبارات بيانات دقيقة ومفصلة حول مستويات الأداء الدراسي للطلاب.
هذه البيانات تتيح للإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين فرصة تحسين نواتج التعلم والارتقاء بجودة التعليم من خلال استراتيجيات تطويرية تعتمد على تحليل النتائج بشكل دوري.
تعقد هذه الاختبارات عبر منصة "مدرستي" الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول عبر الرابط المباشر لمنصة "اختبار" على الموقع الإلكتروني: https://ekhtibar.moe.gov.sa. تبدأ الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر لمدة ساعة واحدة. وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات لا تتطلب أي تحضير مسبق من الطلاب، حيث تركز على قياس قدرات التفكير والتحليل بشكل مستقل عن الحفظ التقليدي، مما يعزز من فرص الطلاب في تطوير مهاراتهم الفعلية.
وفي حال تعذر حضور الطلاب إلى المدارس لأداء الاختبارات، فقد أكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب إجراء الاختبارات إلكترونيًا في أي وقت خلال 24 ساعة من بدء الاختبار، مما يضمن إتاحة الفرصة للجميع دون استثناء لأداء الاختبارات في الموعد المحدد. كما تتيح هذه المنصة الإلكترونية للطلاب الحصول على نتائجهم بشكل فوري بعد انتهاء الاختبار، مما يوفر لهم الفرصة لتقييم أدائهم الشخصي وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين مستواهم في المواد المستهدفة.
وتأتي هذه الاختبارات المعيارية كأداة فعّالة لدعم جهود الوزارة في تحسين مستوى التعليم على مستوى المملكة. حيث تعتمد الوزارة على تحليل نتائج هذه الاختبارات بشكل دوري لتقديم تقارير تفصيلية تساعد في تشخيص واقع التعليم ووضع استراتيجيات تطويرية فعالة. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى سد الفجوات التعليمية وتحقيق التحسن المستدام في جودة التعليم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير التعليم والارتقاء بجودة الحياة التعليمية.