شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 3 أكتوبر.. 233 فريقًا في هاكاثون التمور بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت يوم الأحد فعاليات هاكاثون التمور في المدينة المنورة، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الزراعة وإدارة الموارد في عدة مجالات مرتبطة بزراعة وإنتاج التمور، مع إحداث نقلة نوعية في مجال زراعة التمور وتقييم جودتها باستخدام التقنية.

ويتضمن الهاكثون الذي يستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، مسارين رئيسيين بهدف إنشاء مجموعات بيانات عامة مبتكرة، وحلول ذكاء اصطناعي للزراعة الذكية للتمور، بمشاركة 233 فريقًا من المبتكرين والمبرمجين والطلاب والطالبات في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول.



900 ألف ريال

وتبلغ قيمة مجموع جوائز الهاكثون تصل إلى 900 ألف ريال.

ويأتي ذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم تمور المدينة المنورة 2024، بتنفيذ جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ودعم منظومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.