شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 884 كيلوجرامًا من المخدرات في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 560 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما قبضت الدوريات في قطاع ظهران الجنوب على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (34) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وفي جازان، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة تهريب (290) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.