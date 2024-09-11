شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون يورو استثمارات.. "موان" يوقع مذكرة تفاهم لمعالجة تحديات إدارة النفايات والان نبدء بالتفاصيل

معالجة المخلفات

الدمام - شريف احمد - وقع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار وشركة جي آي أكوا تك الألمانية، بهدف معالجة التحديات في قطاع إدارة النفايات، وتطوير ودعم القطاع عن طريق حلول جديدة ومستدامة، عبر تسخير أحدث تقنيات التكنولوجيا.ونتجَ عن المذكرة خلق فرصة استثمارية بقيمة 150 مليون يورو لتعزيز الاستثمارات الواعدة، وتوفير 2000 فرصة وظيفية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وحصدت شركة جي آي أكوا تك الألمانية مؤخرًا على جائزة "أفضل مشروع صناعي لمعالجة المياه في العالم لعام 2024" حيث يعدّ هذا المشروع البارز الذي أشرف عليه (موان) ونفذّته الشركة طفرة نوعية في معالجة مخلفات المجازر السائلة المخزنة من موسم الحج وتأهيلها لإعادة الاستخدام.وطوّرت الشركة تكنولوجيا جي نانو ومحطات المعالجة المتنقلة التي وفّرت معالجة متطورة بسعة 1000 متر مكعب يوميًا وعلى مساحة 50 مترًا مربعًا فقط، مع إعادة تدوير 100% من المخرجات المعالجة ومن ثم يعزّز هذا المشروع المحافظة على الموارد الطبيعية ويضمن بيئة صحية وآمنة للسكان.