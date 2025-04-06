الامارات | سرق سيارة ثم عاد للمتجر لاستعادة أغراض تركها هناك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلقي القبض على رجل من تامبا (الولايات المتحدة) متهم بسرقة سيارة تيسلا سايبرترك أثناء تجربتها من وكالة بيع سيارات، حيث أفاد نواب الشرطة لمحطة "فوكس نويز" أنه عاد إلى الوكالة لجمع أغراضه بعد العثور على السيارة من خلال تتبع الموقع الجغرافي.

ووفقًا لإفادة جنائية، ذهب دكستر سميثين إلى وكالة بيع سيارات تيسلا في 26 مارس 2025، والتقى بمندوب مبيعات واختار تجربة قيادة سيارة سايبرترك سايبر بيست.

وأفاد البائع أن سميثين أعطاه رخصة قيادته ثم وقّع اتفاقية لتجربة قيادة السيارة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة وإعادتها إلى الوكالة، لكنه لم يعد أبدًا.

وتشير الإفادة إلى أن البائع اتصل برقم الهاتف الذي سجله اللص في اتفاقية تجربة القيادة، لكن الخط كان مقطوعًا. ثم أرسل البائع بريدًا إلكترونيًا إليه مطالبًا بإعادة السيارة ولكن في 31 مارس 2025، ذكرت الإفادة أنه بعد استخدام خاصية تتبع الموقع الجغرافي تم العثور على السيارة، عند أحد المتاجر، وتمكن البائع من استعادة السيارة.

ولكن المفاجأة كانت حينما عاد اللص في 1 أبريل 2025، ووفقًا للإفادة، إلى وكالة تسلا، لاستعادة بعض ممتلكاته التي كان تركها خلفه.

وبالطبع تم التبليغ عنه ومن ثم توقيفه من قبل الشرطة التي عثرت معه على خمس بطاقات ائتمان مصرفية باسم خمسة أشخاص مختلفين.