تحديد موعد قمة الاتحاد الأوروبي والصين

ابوظبي - سيف اليزيد - يعقد اجتماع قمة بين الاتحاد الأوروبي ومسؤولين صينيين كبار في يوليو المقبل في الصين، بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة الروابط بين الطرفين، وفق ما أفاد الناطق باسم المجلس الأوروبي اليوم الجمعة.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في يناير الماضي عن خطط لتنظيم قمة كهذه، قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه رسميا وفرضه رسوما جمركية عالية.

وقال الناطق باسم المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ننسق مع الصين لتحديد موعد للاجتماع الذي يتوقع أن يعقد في الصين في النصف الثاني من يوليو المقبل".

في وقت سابق اليوم الجمعة، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الاتحاد الأوروبي إلى ضم جهوده إلى جهود بكين في مقاومة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

ويعقد رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية اجتماعات قمة منتظمة مع القيادة الصينية لكن ذلك لم يحصل خلال العام 2024.