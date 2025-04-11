طرح البرومو التشويقي لمسلسل بريستيج لمصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن

البرومو التشويقي لمسلسل بريستيج

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قصة وأبطال "بريستيج"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:51 مساءً - أزاحت الشركة المنتجة لمسلسل "بريستيج" الستار عن البرومو التشويقي للعمل، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" .طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بريستيج" الإعلان الرسمي للعمل وذلك من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة : "ليلة واحدة إتحولت لكابوس .. ولا حلم .. ولا مؤامرة .. ولا جن .. ولا كل دول؟".وأكملت: "الإعلان الرسمي لمسلسل بريستيج من أعمال يانغو الأصلية 24 أبريل على يانغو بلاي".وقد سيطر على البرومو الغموض والتشويق؛ كما ظهر خلال الإعلان أبطال العمل أبرزهم"توتا"، راندا عوض، بسام رجب وآخرون.تدور أحداث المسلسل المكون من 8 حلقات فقط في إطار درامي مثير يجمع بين الجريمة والتشويق، حيث تدور القصة حول أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في قلب القاهرة، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين نتيجة لعاصفة مفاجئة.ويُشارك في بطولته بجانب م، كلّ من: راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة.يُذكر أنّيظهر خلال أحداث مسلسل "بريستيج" في شخصية محامي يُدعى "إبراهيم الزيتي" والذي يلجأ إليه البعض داخل المقهى لتبرأتهم من جريمة القتل، فيما يُجسددور نادل يُدعى "أكرم" حيث يتسم بالكرم وخفة الظل.أما الطفل عمر شريف، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل "تحت الوصاية" مع الفنانة منى زكي، سيخوض تجربة فنية جديدة في "بريستيج"، حيث يظهر بدور شاب مبتور اليد، ويعمل كـ"متسول" في الشارع.يمكنكم متابعة مصطفى غريب مطلوب للعدالة.. لافتات في شوارع القاهرة تثير التساؤلات

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