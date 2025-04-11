تامر حسني يروّج ويعلن موعد طرح فيلم ريستارت

تامر حسني يعلن موعد طرح ريستارت

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فيلم "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:51 مساءً - روّج الفنانلفيلمه "ريستاررت" والمقرر طرحه خلال موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025، معلنًا عن موعد طرحه.أعلن النجممن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عن موعد طرح فيلمه "ريستارت"، حيث قال : "إن شاء الله إنتظرونا يوم ٢٩ مايو بفيلم ريستارت بجميع دور العرض بداخل مصر و خارجها".وقد انهالت عليه التعليقات من قبل زملائه والجمهور الذين تمنوا له النجاح مؤكدين انتظارهم طرح الفيلم في صالات السينما.يتواجد فيلم "ريستارت" في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، والمقرر إطلاقه في صالات السينما يوم 29 مايو المقبل أي قبل عيد الأضحى بأسبوع، والفيلم من بطولة النجم، كما يشارك في بطولته محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.ويتضمن فيلمالجديد، أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، والتي تتقاسم معه بطولة "ريستارت"؛ حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تليفزيونية: "أنا بغني في الفيلم، عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".ويسجل الفيلم التعاون الثاني بينفي السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.أطلعوا على تسريحات شعر طويل شبابية بأسلوب هنا الزاهد بطلة مسلسل "جوازة مشروعة"لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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