فيلم Holland .. فكرة جيدة أفسدها الكثير من الإطالة والغموض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:51 مساءً - مع نهاية مارس الماضي تم طرح أحدث افلام النجمة العالمية نيكول كيدمان Nicole Kidman وهو فيلم "Holland" والذي تعاونت من خلاله مع المُخرجة ميمي كيف وشارك ببطولة الفيلم ماثيو ماكفادين، غايل غارسيا برنال.

Holland .. فكرة جديدة لعبت بعقل المشاهد

وتدور أحداث فيلم "Holland" حول سيدة تُدعى "نانسي" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نيكول كيدمان وتعيش مع عائلتها الصغيرة والتي تتكون من زوجها طبيب العيون "فريد" ونجلها "هاري"، وتعمل "نانسي" معلمة بإحدى المدارس في المدينة التي تعيش بها.

وتبدأ "نانسي" بالشك في زوجها والذي تعتقد بأنه يخونها حتى تُقرر أن تستعين بصديق وزميل لها في العمل والذي تقع في حبه لاحقًا، لكي يتبعا زوجها ويراقبانه للعثور على دليل لخيانته، وعقب مُراقبة الصديق للزوج يكتشف بأنه لا يخونها ولكن الدلائل التي عثرا عليها جعلته يعرف بأنه قاتل مُتسلسل وليس خائن لزوجته.

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بشكل عام تبدو فكرة فيلم "Holland" جديدة ومُختلفة ونجحت في جذب المُشاهد لفترة كبيرة من أحداث الفيلم بأنه بالفعل أمام فيلم إجتماعي عن خيانة رجل لزوجته ليتفاجأ عقب ذلك بأنه قاتل، إلا أن تلك الفكرة على الرغم من حداثتها وعدم تقديمها في أعمال فنية كثيرًا ولكن المُخرجة ميمي كيف قد غلفتها بإطار فني أفسدها.

المُماطلة في الأحداث وغموض غير مُبرر

يعد فيلم "Holland" هو الفيلم الثاني للمُخرجة ميمي كيف بعد مرور ثلاث سنوات من عرض تجربتها الأولى من خلال فيلم "Fresh" والذي دارت أحداثه في إطار من الرعب وتم عرضه عام 2023.

إلا أنها لم توفق في تجربتها الثانية من خلال "Holland" حيث أن الفيلم جاءت أحداثه طويلة عن الحياة الزوجية لبطلي الفيلم لمدة تجاوزت الـ60 دقيقة من فيلم أحداثه تدور خلال 108 دقيقة فقط، فعقب مرور ما يتجاوز الساعة من أحداث الفيلم وشعور المُشاهد بالملل تبدأ حالة من الحركة والأحداث المسيرة.



وعلى جانب أخر كان هُناك خطأ كبير بفيلم "Holland" حيث إعتمد على خلق حالة من الغموض سواء خلال أحداثه أو نهايته دون أي مُبرر مُقنع للمُشاهد، فعقب كشف الصديق بأن الزوج قاتل مُتسلسل يُفارق الحياة ويذهب الصديق لـ"نانسي" ويُخبرها بذلك وأنهما الآن سيعيشان قصة حبهما من جديد ولكن عقب ذلك يظهر الزوج مرة أخرى دون اي مُبرر لذلك.

وبنهاية الفيلم تُقابل "نانسي" زوجها والذي يسعى لعودتها إلى المنزل لتقوم بقتله من أجل إنقاذ نفسها ونجلها الوحيد، وهنا تنتهي أحداث الفيلم دون معرفة ماذا سيحدث بعد ذلك، وإن كانت تقصد مخرجة الفيلم ميمي كيف بأن تجعل نهاية الفيلم مفتوحة لتقديم جزء ثاني فهذا ايضًا يضعنا أمام أزمة حقيقية بـ سيناريو الفيلم.

بشكل عام يبقى فيلم "Holland" محاولة جيدة لتقديم فيلم يمزج بين الغموض والحياة الإجتماعية والرومانسية، ولكنه بالطبع كان من الممكن تقديمه بشكل أفضل للجمهور الذي إكتفى بتقييمه لـ 510 بموقع IMDB.

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