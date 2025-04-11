الامارات | روسيا.. ابتكار أطراف اصطناعية يمكن طباعتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية في روسيا، أن طلاب الجامعة ابتكروا أطرافاً اصطناعية ميكانيكية وبيوتكنولوجية، يمكن طباعة أجزائها على طابعة ثلاثية الأبعاد.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن المبتكرين نجحوا في إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد، ونموذج أولي مختبري لطرف اصطناعي ليد ميكانيكية نشطة، يعمل بوساطة قوة العضلات باستخدام عتلة ومنظومة كابلات.

وأوضح المكتب أن الطرف الاصطناعي المبتكر خفيف الوزن، ولا يحتاج إلى مصادر طاقة أو إلكترونيات معقدة، ويحتفظ بوظائفه الأساسية، وجميع مكوناته طبعت باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد، ويعتزم المبتكرون خلال العامين المقبلين زيادة حصتهم إلى 95% باستخدام مبدأ الطباعة بخمسة محاور مع تعزيز طبقات البوليمر، وستضمن عملية التصنيع هذه خفة ومتانة أكبر لأجزاء كل وحدة.