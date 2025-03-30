صيحات جمالية للعيد على طريقة مدونات الموضة لإطلالة عصرية متألقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - مع اقتراب العيد، تبحث كل امرأة عن إطلالة أنيقة تجمع بين الأنوثة والعصرية، مستوحاة من أحدث الصيحات الجمالية. ولمواكبة الموضة بأسلوب عصري متجدد، لا يوجد أفضل من مدونات الموضة اللواتي يلهمنك أجمل الإطلالات الجمالية التي تجمع بين الأناقة والجرأة. من أساليب المكياج الناعمة والقوية إلى تسريحات الشعر العصرية، المرفوعة والمنسدلة، نستعرض لك في التالي أبرز الصيحات الجمالية التي تبنّتها أشهر مدونات الموضة لتتألقي في عيد الفطر 2025 بإطلالة متألقة تخطف الأنظار.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الشعر نصف المرفوع من سوسن القاضي

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إذا كنت من محبات المكياج الترابي بلمسات ناعمة في العيد، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة والجمال سوسن القاضي التي اختارت في واحدة من إطلالاتها لوكاً أبيض لافتًا نسقت معه مكياجاً ترابياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الترابية الخفيفة فوق الجفن المتحرك للعين مع خط الأيلاينر العريض والمسحوب وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش واختارت مكياج البشرة المخملي الموحد مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمرالشفاه الترابي الغلوس المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك اختارت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة.

أيلاينر مجنح مع تسريحة الكعكة المنخفضة من وحي نجود الرميحي

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وإذا كنت من محبات صيحة الأيلاينر المجنح العريض والبارز لرسمة العين في العيد، يمكنك اختيار طريقة مدونة الموضة والجمال نجود الرميحي التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها العصرية بمكياج زهري ناعم من خلال ظلال العيون الزهرية المات فوق جفن العين العلوي مع رسمة الأيلاينر المجنح والعريض الذي أعطاها طابع الـcat eyes جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة الموحد والمناسب للبشرة الحنطية مع القليل من البلاش الزهري على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات، وجاءت تسريحة الكعكة المنخفضة مع خصلة الغرة المنسدلة على جانب الوجه لتزيد من جمال وجاذبية إطلالتها.

في هذا السياق يمكنك الاطلاع على صيحات مكياج تألقت بها مدونات الموضة خلال شهر رمضان 2025

مكياج زيتي لامع مع تسريحة الشعر المجعد على طريقة لما العقيل

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ولتحصلي على اطلالة شبابية نابضة بالحياة في العيد، عليك باختيار أسلوب مدونة الموضة والجمال لما العقيل التي تألقت بمكياج زيتي بلمسات لامعة ومسحوبة إلى خارج جفن العين العلوي مع القليل من الظلال البنية المدموجة وطبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، مما أعطاها طابعاً حالماً في مكياجها، كذلك اعتمدت مكياج البشرة المناسب لبشرتها السمراء مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، واعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر المجعد المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة.

مكياج سموكي ترابي مع تسريحة الشعر الويفي من نهى نبيل

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يناسب المكياج السموكي الترابي احتفالات العيد، لذا ننصحك باعتماده على غرار مدونة الموضة والجمال نهى نبيل، التي اختارته مع إطلالة زيتية أنيقة وطبقت من خلاله الظلال السموكي المسحوبة عند طرف العين الخارجي وأدمجتها مع الظلال الترابية، وحددت رسمة العين بالأيلاينر والكحل الأسود مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اعتمدت مكياج البشرة المخملي والبلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوس مع الكونتور الكراميل المحدد للشفاه، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة، ونسقت معها الاسكارف على الرأس.

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مكياج بنفسجي خفيف مع تسريحة الشعر المالس من العنود بدر

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وإذا كنت من محبات المكياج الخفيف في العيد، يمكنك الحصول على إطلالة جمالية بسيطة على طريقة مدونة الموضة والجمال العنود بدر، التي اعتمدت مكياجاً بنفسجياً بنغمات ناعمة وخفيفة فوق جفن العين المتحرك، مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، واختارت مكياج البشرة البرونزي الناعم مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البنفسجي الخفيف، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.