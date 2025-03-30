6 حلول فعالة تعالج حصوات المرارة دون جراحة.. تخلص من الألم الشديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

ألم المرارة نوع من الألم الشديد الذي يحدث نتيجة مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الحصوات الصفراوية أو التهاب المرارة، إذ تفرز المرارة الصفراء للمساعدة في هضم الدهون، وعندما تتعطل هذه العملية بسبب وجود حصوات أو التهابات، حينها يشعر الشخص بألم حاد في منطقة البطن العليا، غالبًا على الجهة اليمنى، وتتفاوت شدة الألم بين الأشخاص، ويمكن أن يكون مزمنا أو حادا حسب نوع المشكلة.

ما حصوات المرارة؟

وحصوات المرارة عبارة عن تكتلات صلبة تتكون داخل المرارة من مواد موجودة في الصفراء، وقد تكون بحجم حبة الرمل أو أكبر، وعادة ما يتم اكتشافها عند قياس مستويات إنزيمات الكبد وغيرها من المواد، أو إجراء الأشعة، لإظهار صورة مفصلة للمرارة والحصوات.

أسباب تكون حصوات المرارة

زيادة الكوليسترول:

تراكم الكثير من الكوليسترول في الصفراء، يتسبب في تشكل نوع من الحصوات في المرارة.

زيادة مادة البيليروبين:

وهي مادة صفراء تنتج عن تفكك خلايا الدم الحمراء.

عدم تفريغ المرارة بشكل صحيح:

في حالة عدم تفريغ المرارة محتوياتها بانتظام، قد تتكون الحصوات.

6 حلول فعالة تعالج حصوات المرارة

كان الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، كشف لـ«الوطن»، أنّ هناك أطعمة تساهم في مواجهة حصوات المرارة وآلامها، على النحو التالي:

1- تناول بالبروتين النباتي في نظامك الغذائي.

2- الحرص على زيادة الألياف في وجباتك.

2- التقليل من المنتجات كاملة الدسم في الأطعمة.

4- ضرورة زيادة مصادر فيتامين سي.

5- الاهتمام بالمكسرات ومصادر أوميجا 3 مثل الأسماك.

6- الاكتفاء بفنجان قهوة في اليوم.

نصائح للوقاية من حصوات المرارة

ضرورة الحفاظ على وزن صحي.

الاهتمام باتباع نظام غذائي متوازن.

الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

أعراض حصوات المرارة

وترصد «الوطن» أعراض حصوات المرارة، وفقا للموقع الطبي «مايو كلينك»:

ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

ألم الظهر أو الكتف الأيمن.

غثيان.

قيء.

انتفاخ.

حموضة المعدة.

حمى وقشعريرة.