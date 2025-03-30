القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بالصداع بشكل متزايد، خاصة الصداع النصفي المستمر، أمر في بالغ الخطورة ولا يمكن تجنبه مُطلقًا، إذ قد يشير الصداع لأمراض أخرى قد تعتقد أنها بعيدة عنك تمامًا، وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن الصداع النصفي أحد أكثر الاضطرابات العصبية انتشارًا، ويمكن أن يكون من الأسباب الرئيسية للإعاقة، نظرًا لما يسببه من نوبات متكررة تعيق أداء المهام اليومية، كما أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الصداع النصفي من أكثر المشكلات الصحية المؤثرة على نسبة كبيرة من المصريين، في الفئة العمرية بين 20 إلى 50 عامًا، إذ يصل إلى السكتات الدماغية في بعض الحالات، ولكن متى يكون الصداع علامة من علامات وجود أورام بالدماغ؟

متى يكون الصداع علامة على وجود سرطان في الدماغ؟

بحسب الدكتور ستيفن ألدر، استشاري الأعصاب في Re:Cognition Health، فإن الصداع عارض شائع لأورام الدماغ، حيث يصيب نحو 50-60% من المرضى، مؤكدًا إن أورام الدماغ تتسبب في حدوث الصداع بسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة، والتهيج المباشر، والتغيرات في تدفق الدم، وذلك نقلًا عن «ميرور» البريطانية.

وأوضح الطبيب إن الأورام قد تحدث تورما أو انسدادا في تدفق السائل النخاعي، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الدماغ، وحدوث صداع مستمر يتفاقم مع الوقت.

وأكد أنه يكون على عكس الصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي، فصداع ورم الدماغ يتفاقم بمرور الوقت ويزداد ألمه.

وأضاف أن صداع ورم الدماغ لا يستجيب بشكل جيد للمسكنات.

هل الصداع علامة على أورام المخ؟

وكان الدكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الشعور بالصداع غير المعتاد، والمستمر، خاصة عند بلوغ الخمسين عامًا، قد يشير لوجود أورام المخ، ولابد من الفحص على الفور.

ما علاقة الصداع بسرطان وأورام المخ؟

الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، أوضح لـ«الوطن»، أن الصداع من أحد العلامات التي تشير للإصابة بالسرطان، خاصة لو هناك تاريخ مرضي، خاصة إذ لاحقه نزيف في المخ، أو ارتفاع في ضغط المخ.

وأوضح «كامل» بعض العلامات التي تشير للخطورة على النحو التالي:

الصداع في الليل أكثر من النهار.

زغللة في العين.

خلل في هرمونات الجسد.

انقطاع للدورة عند الفتيات، لفترات طويلة.

خلل في الحركة والاتزان والإحساس.

زيادة في ضغط المخ، وهو علامة على الإصابة بالسرطان.

تشنجات في المخ.

زيادة في الوزن.

زيادة في نمو الشعر.

الدخول في غيبوبة.

الشعور بالغثيان والقيء أثناء الصداع.