6 مشروبات تخلصك من انتفاخ المعدة.. تناولها باستمرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتفاخ المعدة هو شعور بالامتلاء أو الانتفاخ في منطقة البطن، ويحدث عادةً عند احتباس الغاز أو السوائل في المعدة أو الأمعاء، ويمكن أن يكون الانتفاخ مصحوبًا بألم، أو شعور بالثقل، أو عسر هضم، وقد يزداد بشكل ملحوظ بعد تناول الطعام، وقد يحدث بسبب الغازات الزائدة، أو تناول بعض الأطعمة التي قد تسبب انتفاخًا، وتوجد مشروبات تخلصك من انتفاخ المعدة.

مشروبات تخلصك من انتفاخ المعدة

وذكر الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية لـ«الوطن» 6 مشروبات تخلصك من انتفاخ المعدة

- شراب الكركم:

يحتوي الكركم على مادة «الكركمين» التي تساعد الجهاز المناعي على محاربة البكتيريا والفيروسات كما إنه مفيد لعلاج التهابات القولون ويساعد في عملية الهضم والتقليل من انتفاخ المعدة، يمكنك مزج الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود وبعض العسل في الماء الدافئ وأخذ رشفة.

- شراب النعناع:

يساعد شراب النعناع على علاج حالات عسر الهضم ومهدئ للمغص وتقلصات المعدة ويتخلص من انتفاخ البطن.

- مشروب البابونج:

يعمل مشروب البابونج على علاج التقلصات.

-الزنجبيل:

يعد الزنجبيل من المشروبات المضادة للانتفاخ، كما ويساعد على التخلص من الغازات وسوء الهضم والغثيان.

- مياه الكمون:

يحتوي ماء الكمون على تأثيرات طاردة للغازات تساعد في الحفاظ على برودة أمعائك ومنع الانتفاخ والحموضة

- الزنجبيل والليمون:

تناول خليط الزنجبيل مع العسل والليمون لعلاج المشاكل المتعلقة بالأمعاء، بما في ذلك الحموضة وعسر الهضم.

نصائح لتجنب انتفاخ المعدة

- تجنب الأطعمة التي تزيد من الإصابة سوءًا.

- التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية.

- الاهتمام بتناول السوائل بكميات كافية.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا.

- محاولة تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.