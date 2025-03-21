ما أعراض مرض ocd بعد ذكره في مسلسل عايشة الدور؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة الماضية من مسلسل عايشة الدور، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، بعدما ذهبت «عايشة» إلى عيد ميلاد «نسمة» أميرة أديب، وشهد الحفل العديد من الفقرات، وخلال أحداث الحلقة كشف أحد زملاء «عايشة» أنه يعاني من الـocd، وهو ما جعلها تطلب منه العودة للطبيب النفسي قبل الحكم على شدة ودرجة مرضه.

ما هو الوسواس القهري ocd بعد ذكره في مسلسل عايشة الدور؟

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، نقلًا عن الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين، فإن الوسواس القهري ocd، هو اضطراب في معاناة شديدة جدًا، تُسسبب أفكار مُلحة رغم كونه رافضها مدرك جيدًا انها غير حقيقية، سواء في أفكار اجتماعية ودينية، مع زيادة شعوره بالذنب تجاهها.

وتدفع الوساوس لحدوث سلوكيات تُكرر فيها فعل الأشياء، وهي السلوكيات القهرية، التي تعيق الأنشطة اليومية وتسبب ضيقًا شديدًا.

أعراض الوسواس القهري ocd

وتأتي أعراض الوسواس القهري ocd، على النحو التالي:

الخوف من التلوث.

الشك وصعوبة التعامل مع عدم اليقين.

الحاجة إلى ترتيب الأشياء.

أفكار عدوانية أو مروعة.

فقدان السيطرة وإيذاء نفسك أو الآخرين.

أفكار غير مرغوب فيها، مثل العنف.

الخوف من التعرض للتلوث بسبب لمس أشياء لمسها الآخرون.

الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد.

التوتر الشديد عندما تكون الأشياء غير مرتبة أو في اتجاه معين.

التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة.

تصورات مزعجة.

تجنُّب المواقف التي يمكن أن تسبب الوساوس، مثل المصافحة بالأيدي.

وكما هو الحال مع الوساوس، تتمحور الأفعال القهرية غالبًا حول موضوعات معينة مثل:

أمثلة للأفعال القهرية الخاصة بـocd :

غسل اليدين حتى يصبح الجلد مؤلمًا.

التحقق من الأبواب مرارًا وتكرارًا للتأكد من قفلها.

التحقق من الموقد مرارًا وتكرارًا للتأكد من إيقاف تشغيله.

تكرار الدعاء أو الكلمة أو العبارة بصمت.

محاولة استبدال فكرة سيئة بفكرة جيدة.

رتيب البضائع المُعلَّبة لديك لتصبح جميعها في الاتجاه ذاته.