«مش 3 لتر».. احسب احتياجات جسمك اليومية من الماء وفقا لوزنك ونشاطك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتزايد الاهتمام بكمية الماء المثلى التي يحتاجها الجسم يوميًا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التوعية بأهمية الترطيب. يلتزم كثيرون بقاعدة «ثمانية أكواب يوميًا»، أي ما يعادل 1.9 لتر، إلا أن الدراسات العلمية لم تؤكد هذه القاعدة كمعيار ثابت، وفي الواقع تختلف حاجة الأفراد للماء باختلاف الوزن، النشاط البدني، البيئة المحيطة، وحتى الحالة الصحية، فهل الكمية الموصى بها عالميًا مناسبة للجميع، أم أن هناك معايير أكثر دقة يجب اتباعها؟

وزنك ونشاطك يحددان احتياجك للماء

يعتقد الكثيرون أن تناول 3 لترات من الماء يوميًا هو المقياس المثالي، لكن الأبحاث الحديثة تثبت أن هذه الكمية قد لا تكون كافية أو قد تكون زائدة لبعض الأشخاص، وتعليقًا على ذلك، أوضحت الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية، لـ«الوطن»، أنّ احتياجات الجسم من الماء تعتمد على عدة عوامل، منها العمر، مستوى النشاط البدني، والمناخ، مشيرة إلى أنّه لا يوجد رقم سحري يناسب الجميع، فبينما قد يحتاج شخص رياضي إلى أكثر من 3 لترات يوميًا، قد يكون 1.5 لتر كافيًا لشخص قليل الحركة.

عوامل تحدد احتياجك للماء

- النشاط البدني وتأثيره على الترطيب

يزيد النشاط البدني من معدل التعرق وفقدان السوائل، ما يستدعي تعويض الفاقد بشرب كمية أكبر من الماء، والأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يحتاجون إلى شرب كميات إضافية للحفاظ على الترطيب.

- تأثير المناخ على احتياج الماء

الطقس الحار والرطب يزيد من معدل التعرق، ما يجعل احتياج الجسم للماء أعلى مقارنة بالأجواء الباردة، وتوضح خبيرة التغذية العلاجية أنه في البيئات الجافة أو الحارة، قد يحتاج الشخص إلى أكثر من 4 لترات يوميًا لتعويض فقدان السوائل.

- الحمل والرضاعة

تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى كميات إضافية من الماء لدعم التغيرات الفسيولوجية في الجسم وإنتاج الحليب، وتوصي الأبحاث بزيادة استهلاك الماء بنسبة 25% على الأقل خلال هذه الفترات.

كيف تعرف الكمية المناسبة لك؟

- الاعتماد على الشعور بالعطش

يشير خبراء الصحة إلى أن أفضل طريقة لمعرفة الحاجة للماء هي الشعور بالعطش، فالجسم يرسل إشارات عند الحاجة إلى الترطيب، ولكن بعض الدراسات تحذر من أن الشعور بالعطش قد يكون مؤشرًا متأخرًا على الجفاف.

- لون البول كمؤشر للترطيب

يُعتبر لون البول مؤشرًا دقيقًا على حالة الترطيب، فاللون الفاتح يشير إلى ترطيب جيد، بينما يشير اللون الداكن إلى نقص السوائل.

- شرب الماء وفقًا للوزن

توصي بعض الأبحاث بحساب كمية الماء بناءً على الوزن، حيث يُنصح بشرب 35 مل لكل كيلوجرام من وزن الجسم، على سبيل المثال، الشخص الذي يزن 70 كجم يحتاج إلى حوالي 2.5 لتر يوميًا.

فلا توجد قاعدة ثابتة تناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بشرب الماء، وتعتمد الكمية الصحيحة على عوامل فردية تشمل النشاط البدني، المناخ، والعوامل الصحية.