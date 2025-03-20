نجمات أمهات أكثر شباباً مع تقدم السنوات... وهذه أسرار جمالهن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 10:24 صباحاً - استطاعت كثيرات من النجمات الأمهات الحفاظ على جمالهن ورشاقة أجسامهن بالرغم من تقدم السنوات، وهذا يظهر بوضوح في صورهن برفقة أبنائهن، حيث يبدون غالباً في سن أبنائهن وبناتهن، وذلك بسبب اهتمامهن بجمالهن من خلال مواكبة أجدد صيحات المكياج وأجمل تسريحات الشعر الشبابية، إضافة إلى توفير العناية اللازمة ببشرتهن، فضلاً عن اللوكات العصرية التي تظهر رشاقة أجسامهن.

ولمناسبة يوم الأم 2025 الذي يوافق 21 مارس من كل عام، نرصد لك من "الخليج 365" إطلالات نجمات أمهات وأسرار جمالهن رغم التقدم في السن.

أسرار جمال سميرة سعيد

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النجمة سميرة سعيد هي أكثر النجمات الأمهات حيوية وجمالاً، حيث نراها تزداد شباباً كلما تقدمت في العمر، وذلك بسبب اهتمامها الكبير برشاقتها وجمالها الخارجي، فهي نجمة مواكبة للموضة بكل تفاصيلها خاصة أساليب المكياج وتسريحات الشعر، كما تحرص على اتّباع روتين جمالي صحي للحصول على بشرة شابة وخالية من التجاعيد، من بينها تطبيق الكريمات المُغذّية وغيرها. كذلك، وفي أكثر من مرّة، ظهرت سميرة سعيد من دون مكياج، ما يُثبت أنّها تحرص دائماً على إزالة منتجات الميك أب عن وجهها لتترك بشرتها تتنفّس وتحافظ على صحتها، كما تلجأ إلى حيل مكياج لتزداد شباباً وتظهر ببشرة مشدودة كالكونتورينغ للوجه، فبواسطة تطبيق برونزر داكن والهايلايتر، تبدو ملامح وجه سميرة سعيد محدّدة أكثر ومشدودة أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، تسلّط سميرة سعيد الضوء على جمال عينيها، من خلال التركيز على مكياج العيون وتطبيق الأيلاينر الأسود على الجفن العلوي والسفلي، وظلال العيون المُلفت سواء كان ظلال عيون سموكي، غليتر أو غيرها، كذلك حال تسريحات شعرها التي تختارها بعناية، بحيث تجعلها تبدو أصغر بسنوات مثل تسريحات الويفي الحيوية، وتسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي وغيرها.

أسرار جمال أصالة نصري

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النجمة أصالة نصري مثال للأم التي تزداد جمالاً وتألقاً مع تقدم السنوات، ويكمن ذلك وراء روتينها الجمالي الذي لا تتخلى عنه أبداً من خلال تناول الفيتامينات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة، وتركز بشكل خاص على تنشيطها لتستعيد نضارتها من جديد، ويتعزز الكولاجين فيها، لا سيما أن عملية إنتاجه تتباطأ مع مرور الأعوام، وقد قامت أصالة بإزالة الفيلر من وجهها، وأصبحت تهتم بأساس بشرتها من خلال نمط الحياة الصحي، الذي التزمت به طوال السنوات الماضية ولا تزال إلى اليوم؛ إذ تتناول طعاماً صحياً لتحافظ على جمال بشرتها، وتواظب على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على رشاقتها، بالإضافة إلى حرصها على تطبيق كريمات العناية بالبشرة على مر الأعوام وطيلة فترة شبابها، والتي تساعد على مكافحة التجاعيد، وتحافظ على نضارة بشرتها، ولم تكن تخلد للنوم قبل أن تغسل بشرتها من آثار المكياج التي تسبب علامات تقدم السن، أضف إلى ذلك مواكبتها المستمرة لموضة المكياج وتسريحات الشعر الشبابية التي تبرز جمالها الخارجي وجاذبية ملامحها.

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أسرار جمال أنغام

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النجمة أنغام من النجمات الأمهات اللواتي أثبتن أن التقدم في العمر يزيد المرأة جمالاً وتألقاً مع مواكبة التعديلات الجمالية الخفيفة والاهتمام بالبشرة لتغذيتها والحفاظ على نضارتها، فهي تتبع روتيناً جمالياً يومياً تستطيع من خلاله الحفاظ على جمالها الطبيعي لشباب دائم، حيث تقوم بتنظيف بشرتها في النهار والليل، ووضع الكريمات المخصصة للعناية بالبشرة وترطيبها، وتنصح أنغام الشابات بأن يحافظن على جمالهن من خلال العناية الدائمة واليومية بالبشرة والابتعاد عن التدخين نهائياً، لأنه عادة سيئة تؤثر سلباً وبشكل كبير على الجمال والنضارة، وتغير من لون ومرونة البشرة، كما تتبع أساليب مكياج سموكي يبرز جمال عينيها الواسعتين وتختار تسريحات شعر شبابية ناعمة وبسيطة.

أسرار جمال نوال الزغبي

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النجمة نوال الزغبي تثبت لجمهورها يوماً بعد يوم أن العمر مجرد رقم، وأن الاهتمام بالتفاصيل الجمالية هو الذي يبرز شباب وجمال المرأة، أبرز أسرار جمالها هو النوم في وقت مبكر والابتعاد عن السهر تماماً، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظام الغذائي البعيد تماماً عن الدهون، إضافة إلى شرب كميات كبيرة من المياه، وللحفاظ على الجمال ونضارة البشرة تحاول تجنب كل ما يسبب لها التوتر والإجهاد، لما لهما من تأثير سلبي على البشرة، كذلك نراها تمارس الرياضة وتشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على نضارة بشرتها، وتتبع خطاً خاصاً بها في أساليب المكياج النيود والترابي وتسريحات الشعر التي يغلب عليها الطابع الكلاسيكي بلمسات شبابية، بخاصة تسريحة الويفي.

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أسرار جمال شريهان

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النجمة شريهان تزداد شباباً وجمالاً كلما تقدمت في العمر، فهي من النجمات اللواتي لا زلن يظهرن وكأنهن في سن الثلاثينات، فبالرغم من مرضها استطاعت الحفاظ على مظهرها الخارجي ورشاقتها، حيث تميزت بشعرها الطويل، الذي يمتلك لمعاناً ساحراً وينسدل ناعماً على كتفيها، ويمتاز بكثافة ترغب كل فتاة في أن تحصل عليها، وفي تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، كشفت شريهان عن سر جمال شعرها بأنها تستخدم زيت الزيتون الذي يغذي الشعر ويحافظ على نضارته ولمعانه، وتضيف إليه الثوم في بعض الأحيان، لتقوية خصلات شعرها، فهي تنقع 5 حبات من الثوم في زيت الزيتون على مدار يومين، ثم تبدأ باستعماله مرة في الأسبوع، ومع هذه الخلطة السحرية والطبيعية، تفضل شريهان التخلص من أطراف شعرها حتى ينمو بصورة أكبر، أما لناحية بشرتها، فتحتوي وجبات النجمة شريهان دائماً على الخضروات والفاكهة التي تعزز من نضارة البشرة، فهي تفضل تناول كل ما هو طبيعي، ومفيد لصحتها وجسمها عموماً وبشرتها بشكل خاص، كما تُعرف بحبها للعصائر الطبيعية، خاصة عصير الجرجير، الذي يحتوي على فوائد سحرية لنضارة البشرة، وصحة الشعر، كما يسهم في زيادة كثافته ولمعانه، وتحرص على شرب الماء طوال اليوم، والذي يخلص الجسم من السموم، ما ينعكس نضارة وإشراقة على بشرتها.