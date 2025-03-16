سبب وفاة الفنان إحسان الترك.. مضاعفات خطيرة بعد صراع مع المرض

القاهرة - سمر حسين - صحة

رحل الفنان إحسان الترك اليوم بعد صراع طويل مع المرض خلال الأشهر الماضية، وفق ما أعلنته زوجته في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، حيث كتبت: «جوزي في ذمة الله»، دون الكشف عن موعد الجنازة والعزاء، على أن تعلن الأسرة التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

سبب وفاة الفنان إحسان الترك

عانى الفنان إحسان الترك لفترة طويلة من انسداد الأوعية الدموية والشرايين نتيجة إصابته بمرض السكري، وفق تصريحات سابقة لزوجته لـ«الوطن»، حيث ظل في العناية المركزة متصلًا بأجهزة التنفس الصناعي حتى وافته المنية.

مرض إحسان الترك.. تعرف على أعراض السكري

وكانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت أعراض ومضاعفات السكري، والتي جاءت على النحو التالي:

كثرة التبول.

الشعور المستمر بالعطش

جفاف الحلق.

الشعور المستمر بالجوع.

فقدان الوزن

الضعف البصري.

الشعور بالتعب.

مضاعفات مرض السكري

الإصابة بأمراض القلب

العمى

الفشل الكلوي

بتر الأطراف السفلية

انخفاض تدفق الدم إلى الساقين والقدمين مما يؤدي إلى حدوث العدوى، والقرح

السكتة الدماغية

أمراض العين، والتي يمكن أن تؤدي إلى العمى، وتلف الأعصاب

أمراض الكلى.

معلومات عن مرض انسداد الشرايين

وأوضح الدكتور علاء الغمراوي، طبيب القلب والأوعية الدموية، لـ«الوطن» إنّ الانسداد في الشرايين في الأوعية الدموية، يعني إعاقة مرور الدم المحمل بالأكسجين والغذاء يوميًا لخلايا الجسم حتى تقوم بوظائفها، فلا يصل الدم إلى القلب بشكل طبيعي عن طريق الشريان التاجي فيصاب المريض، بـ«الذبحات، وجلطات القلب».

وأوضح الطبيب إن إنسداد الشرايين يتسبب في بعض الأعراض، وعلى رأسها ألم الصد، والتعرق الزائد، والتعب والإرهاق، مع انقطاع في النفس، وخفقان القلب، والشعور بألم في أسفل الظهر.