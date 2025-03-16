مرض غامض يهاجم المناعة ويسبب الشلل.. مخاطر غيان باريه بعد ذكره في مسلسل أثينا 

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسدل الستار أمس على مسلسل أثينا، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعد كشف العديد من الأمور والتفاصيل حول شخصية أثينا، التي ذكرها سليمان سامي، الذي يجسد دوره يوسف عثمان، إذ كشف إنه مصاب بمتلازمة غيلان باريه، وهو مرض نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم الأعصاب، ويمكن أن يسبب ضعفًا أو شللاً.

مرض غامض يهاجم المناعة ويسبب الشلل

وعقب ذكر اسم المرض الغامض؛ غيان باريه، خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل «أثينا»، يرصد «الوطن» تفاصيل ومخاطر المرض وأنواعه.

أنواع متلازمة غيان باريه

وفقًا لما ذكر مركز «Cleveland Clinic» الطبي، فإن متلازمة غيان باريه لها عدة صور، جاءت على النحو التالي:

- اعتلال الجذور والأعصاب الالتهابي الحاد المزيل للميالين (AIDP)

وهو الشكل الأكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية وأوروبا، ويسبب ضعف العضلات الذي يبدأ في الجزء السفلي من الجسم وينتشر للأعلى.

- متلازمة ميلر فيشر (MFS)

يبدأ فيها الشلل في العينين، والمشي غير المتزن، وتعد أقل شيوعًا في الولايات المتحدة وأكثر انتشارا في آسيا.

- الاعتلال العصبي المحوري الحركي الحاد (AMAN)

شائع بصورة أقل في الولايات المتحدة، ولكنه أكثر شيوعًا في الصين واليابان والمكسيك.

متى تسبب متلازمة غيان باريه الشلل؟

وفقًا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة، لـ«الوطن» فإن متلازمة غيان باريه، أحد أشكال متلازمة الشلل التي لا يوجد لها سبب رئيسي، لكنها تتسبب في مهاجمة المناعة الذاتية للأعصاب، ما يسبب حدوث الشلل: «بيحصل ترنح في العضلات والجسم كله ويفقد التوازن والحركة».

أسباب تحفز الإصابة بمتلازمة غيان باريه

الإصابة بعدوى العطيفة، وهي نوع من البكتيريا الموجودة في لحوم الدواجن غير المطبوخة جيدًا.

فيروس الإنفلونزا.

الفيروس المضخم للخلايا.

فيروس إيبشتاين-بار.

فيروس زيكا.

التهاب الكبد A وB وC وE.

فيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز.

الجراحة.

الإصابة الجسدية.

لقاحات الإنفلونزا أو لقاحات الأطفال في حالات نادرة.

فيروس كوفيد 19.

علاج متلازمة غيان باريه

لا يوجد علاج معروف لمتلازمة غيان-باريه، إذ أوضح «الحداد» أنه يمكن السيطرة على المرض قبل فقدان الحركة من خلال نقل بلازما أو أجسام مضادة أو الخضوع لمثبتات مناعية خلال ستة أشهر من بدء ظهور الأعراض مع العلاج الطبيعي.

أعراض متلازمة غيلان باريه

الوخز «التنميل»

آلام العضلات

صعوبة التنفس

مشاكل مرتبطة بالحركة واللمس

متلازمة غيلان باريه تتضمن مجموعة من الأعراض الأخرى، ومن ضمنها ما يلي:

ألم عضلي عميق في الظهر أو الساقين.

تنميل في الساقين والذراعين.

تنميل في عضلات الوجه، وفي الحالات الشديدة قد تُصاب بشلل شبه كلي.

صعوبة في الكلام وعسر البلع.

صعوبة في تحريك عينيك ومشاكل في الرؤية.