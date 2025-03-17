عادة خاطئة تصيبك بجرثومة المعدة في رمضان.. تجنبها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزايدت التحذيرات الطبية بشأن مخاطر العادات الغذائية غير الصحية خلال شهر رمضان، وخاصة تناول الطعام خارج المنزل، الذي قد يكون سببًا رئيسيًا في الإصابة بجرثومة المعدة، وأوضح أطباء الجهاز الهضمي أن هذه العادة تسهم في انتقال البكتيريا الحلزونية عبر الطعام غير النظيف أو الأدوات المشتركة، ما يؤدي إلى مشكلات هضمية خطيرة، وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام رشاد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد لـ«الوطن»، أن الالتزام بالنظافة الشخصية واختيار أماكن تناول الطعام بعناية يقللان من فرص الإصابة بهذه الجرثومة.

عادة خاطئة تصيبك بجرثومة المعدة

وكشف خبراء الصحة أن جرثومة المعدة تنتقل بشكل أساسي من خلال الطعام الملوث سواء بسبب عدم غسل الأيدي جيدًا بعد استخدام المرحاض أو نتيجة العطس أثناء تحضير الطعام، وأوضح الدكتور إسلام أن استخدام أدوات المائدة المشتركة مثل الملاعق والصحون، قد يكون وسيلة لنقل البكتيريا الحلزونية من شخص مصاب إلى آخر.

أعراض جرثومة المعدة وتأثيرها خلال الصيام

وأشار إلى أن أعراض جرثومة المعدة تتضمن آلامًا حادة في البطن، حموضة، غثيان، فقدان الشهية، وارتجاع المريء، ما قد يزيد من صعوبة الصيام، مشددا على أن الالتزام بالعادات الغذائية الصحية يقلل من احتمالية تفاقم الأعراض خلال شهر رمضان.

إرشادات للوقاية خلال رمضان

وقدّم استشاري الجهاز الهضمي والكبد، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال الشهر الكريم من بينها:

اختيار مصادر الطعام بعناية، وتجنب الأطعمة المكشوفة أو غير النظيفة.

غسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين لتقليل الضغط على المعدة.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة والحمضية التي تزيد من حموضة المعدة.

تجنب المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي، واستبدالها بالماء والمشروبات العشبية المفيدة.

ومع نهاية شهر رمضان، يزداد الإقبال على تناول الطعام خارج المنزل، ما يرفع مخاطر الإصابة بجرثومة المعدة، لذا يشدد الأطباء على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وذلك من خلال الالتزام بعادات غذائية صحية والحرص على نظافة الطعام وأدوات المائدة.