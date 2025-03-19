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الامارات | «تغليف السادة».. مسك ختام مسابقات «الوثبة للتمور»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «تغليف السادة».. مسك ختام مسابقات «الوثبة للتمور» 1/2
  • الامارات | «تغليف السادة».. مسك ختام مسابقات «الوثبة للتمور» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ مهرجان الوثبة للتمور في دورته الثانية، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، استقبال مشاركات المنتجين والمصنّعين في مسابقة تغليف التمور السادة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.

وتعد مسابقة تغليف التمور السادة مسك ختام مسابقات المهرجان، التي يبلغ عددها 12 مسابقة، اشتملت على ستة أصناف من التمور: خلاص، وفرض، ودباس، وبومعان، وشيشي، وزاملي، وتضمنت فئتي التمور المحشوة والتمور من دون إضافات، وخُصصت لها 120 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليونَي درهم.

وشهدت مسابقات المهرجان السابقة تقديم نماذج مبتكرة وجذابة من عبوات تغليف التمور المستدامة، التي تميزت باستخدام مواد صديقة للبيئة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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