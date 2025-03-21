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الامارات | أهلّة ونجوم تضيء ليالي دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أهلّة ونجوم تضيء ليالي دبي 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أهلّةٍ ونجوم، إلى مجسمات تستلهم الأجواء الروحانية والقِيم المتوارثة في الشهر الفضيل، تنتشر زينة رمضان في أنحاء مدينة دبي، وفي أماكن متنوعة بأنحاء الإمارة، لتستوقف المارّة والزوّار في تعزيز لمشهدية المدينة التي تتواءم مع طقوس الشهر الفضيل.

وفي منطقة «سيتي ووك» بدبي، كما بقية جهات المدينة، تضيء زينة رمضان الشوارع والميادين، وتنشر البهجة التي ترافق هذه الليالي المباركة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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