الامارات | أهلّة ونجوم تضيء ليالي دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أهلّةٍ ونجوم، إلى مجسمات تستلهم الأجواء الروحانية والقِيم المتوارثة في الشهر الفضيل، تنتشر زينة رمضان في أنحاء مدينة دبي، وفي أماكن متنوعة بأنحاء الإمارة، لتستوقف المارّة والزوّار في تعزيز لمشهدية المدينة التي تتواءم مع طقوس الشهر الفضيل.

وفي منطقة «سيتي ووك» بدبي، كما بقية جهات المدينة، تضيء زينة رمضان الشوارع والميادين، وتنشر البهجة التي ترافق هذه الليالي المباركة.