الامارات | متحف «فريك كوليكشن» يعود لفتح أبوابه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد إغلاق دام نحو خمس سنوات لإجراء أعمال تجديد، يستعد متحف «فريك كوليكشن» في نيويورك لإعادة فتح أبوابه في 17 أبريل المقبل، وفق فلسفة «تغيير كل شيء ليبقى كل شيء على حاله».

وقال المدير الجديد للمتحف، أكسل روجر، للصحافيين «لقد عاد الفريك!»، ويضم المتحف الذي يقع في قلب مانهاتن، على طول سنترال بارك، في قصر من الطراز النيوكلاسيكي مستوحى من القصور الباريسية، أعمالاً لفيلاسكيز ورامبرانت وفيرمير وإنغر وغويا.

وأوضح نائب مدير وكبير قيّميه، كزافييه سالومون، أنه «متحف صغير، لكنه يضم مجموعة من الروائع». وتمثلت أعمال التجديد، التي بلغت كلفتها 330 مليون دولار، في توسيع هذا المتحف الصغير، بحيث أصبح يحتوي على 10 قاعات جديدة.