منيو عزومات سحور النصف الثاني لشهر رمضان.. 15 اقتراحا لأطباق متنوعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«هنتسحر إيه النهاردة؟»، سؤال حير العديد من السيدات، خاصة بعد مرور النصف الأول من شهر رمضان، إذ يرغبن في تقديم أطباق متنوعة، إلى جانب الفول والطعمية والأطباق المميزة، لذا نقدم جدول يحتوي على 15 اقتراحًا لسحور النصف الثاني من رمضان، بحسب Cbc Sofra كالتالي:

الاقتراح الأول

فول بالزيت والليمون – بيض أومليت – سلطة – عيش.

الاقتراح الثاني

كروكيت باللحمة المفرومة – بيض مسلوق- عيش – زبادي.

الاقتراح الثالث

فطائر بالجبنة – فول بالسلطة – زبادي – عيش.

الاقتراح الرابع

فول بالبيض – بطاطس محمرة – سلطة زبادي – عيش.

الاقتراح الخامس

بيض عيون – فول بالصلصة – جبنة قريش بالخيار – عيش.

الاقتراح السادس

بطاطس مهروسة – بيض مسلوق – جبنة رومي – فول بالزبدة – عيش – زبادي.

الاقتراح السابع

فطائر بالزبدة – جبنة كريمي – فول بالبيض – زبادي.

الاقتراح الثامن

سمبوسة جبنة – عجة في الفرن – سلطة – عيش – زبادي.

الاقتراح التاسع

فول بالسجق – بطاطس مهروسة بالبيض – عيش – زبادي.

الاقتراح العاشر

بيض بالخضار – فول بالزيت – زبادي – جبنة – عيش.

الاقتراح الحادي عشر

فطائر الجبنة والزيتون – بيض بالخضرة – فول بالزبدة – زبادي.

الاقتراح الثاني عشر

مافن البيض – فول بالبشاميل – عيش – سلطة – زبادي.

الاقتراح الثالث عشر

سندوتشات جبنة – بطاطس – بيض.

الاقتراح الرابع عشر

طاجن فول – سلطة زبادي – ميكس جبن – عيش.

الاقتراح الخامس عشر

جبنة بالطماطم – بطاطس – عيش.