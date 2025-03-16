4 علامات تستوجب إفطار مريض السكر في رمضان.. «متكملش صيام»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثير من مرضى السكري على الصيام خلال شهر رمضان، لكن البعض قد يواجه أزمات صحية قد تعرضه لمضاعفات خطيرة إذا لم يتبع الإرشادات الطبية الصحيحة، ومع اختلاف حالات المرضى، يجب الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية التي تستوجب الإفطار الفوري للحفاظ على الصحة وتجنب أي مخاطر محتملة، وفي السطور التالية، نوضح متى يصبح الصيام خطرا على مريض السكري؟، وما هي الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها لضمان صيام آمن؟.

«الصحة» تكشف متى يجب على مريض السكري الإفطار خلال الصيام؟

وفي هذا الصدد أوضحت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، أن مريض السكري يجب أن يكسر صيامه فورًا في الحالات التالية:

عند انخفاض السكر إلى أقل من 60 أو 70 ملليجرام/ديسيلتر.

عند ارتفاع السكر فوق 300 ملليجرام/ديسيلتر مع زيادة مرات التبول.

إذا شعر المريض بأعراض هبوط حاد مثل التعرق الشديد والدوار والارتباك.

عند التعرض لغيبوبة نقص السكر أو فقدان الوعي.

نصائح غذائية لمرضى السكري في رمضان

ولضمان صيام صحي وآمن، قالت خبيرة التغذية العلاجية الدكتور شيماء خفاجي لـ«الوطن»، إنّ مرضى السكري يجب عليهم اتباع نظام غذائي متوازن، يتضمن:

تناول وجبة سحور غنية بالألياف والبروتينات لتقليل خطر انخفاض السكر أثناء الصيام.

تقليل تناول الكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات والمخبوزات السكرية.

استبدال الأطعمة المقلية بالمشوية أو المطهية بطريقة صحية لتجنب اضطرابات السكر.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب.

الاعتماد على الحبوب الكاملة والخضروات التي تعطي طاقة تدوم لفترة أطول.

الرياضة خلال رمضان.. ما الأفضل لمرضى السكري؟

كما نصحت مرضى السكري بممارسة تمارين خفيفة أو معتدلة خلال شهر رمضان مع تجنب التمارين الشاقة أثناء ساعات الصيام، لأنها قد تؤدي إلى انخفاض خطير في مستويات السكر أو الإصابة بالجفاف، كما يُعد النشاط البدني أثناء صلاة التراويح جزءًا من التمارين اليومية المفيدة.

متى يجب على مريض السكري كسر الصيام؟

وتحذر منظمة الصحة العالمية من خطورة الصيام على بعض مرضى السكري، خاصةً إذا كانت معدلات السكر غير مستقرة أو كان المريض يعاني من مضاعفات مزمنة، مشيرة إلى أن قرار الصيام يجب أن يكون بناءً على استشارة الطبيب، حيث أن بعض الحالات قد تتطلب الإفطار الفوري عند ظهور أعراض معينة.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن هناك بعض الأعراض والمؤشرات التي تستوجب الإفطار الفوري لمريض السكري، منها:

انخفاض نسبة السكر في الدم إلى أقل من 70 ملليجرام/ديسيلتر.

ارتفاع مستوى السكر إلى أكثر من 300 ملليجرام/ديسيلتر.

ظهور أعراض نقص السكر مثل التعرق، تسارع ضربات القلب، الإرهاق، والرعشة.

علامات ارتفاع السكر مثل العطش الشديد، الدوخة، وصعوبة التركيز.

حدوث إغماء أو فقدان وعي مفاجئ.

الفئات الأكثر عرضة للخطر أثناء الصيام

هناك بعض الفئات من مرضى السكري الذين يكونون أكثر عرضة للمضاعفات أثناء الصيام، ومنهم:

مرضى السكري من النوع الأول.

المرضى غير القادرين على التحكم في مستويات السكر بشكل منتظم.

من لديهم تاريخ حديث للإصابة بنوبات انخفاض حاد في السكر أو الحماض الكيتوني.

مرضى السكري الذين يعانون من مشاكل بالكلى أو القلب أو الأوعية الدموية.

الذين يتعرضون لانخفاض متكرر في السكر خلال الأسبوع السابق للصيام.

إرشادات طبية لصيام آمن لمرضى السكري

فيما يخص المرضى الذين يسمح لهم بالصيام، توصي المنظمة ببعض الإرشادات المهمة للحفاظ على استقرار مستويات السكر، من بينها: