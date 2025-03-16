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الامارات | ارتفاع الإصابات بالحصبة في أميركا إلى 300 حالة

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واشنطن - د.ب.أ 0 تبليغ

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  • الامارات | ارتفاع الإصابات بالحصبة في أميركا إلى 300 حالة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل حالات الإصابة بالحصبة الارتفاع في جنوب الولايات المتحدة، إذ أثار وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي الشكوك بشأن اللقاحات، واقترح استخدام فيتامين «أ» وزيت كبد الحوت لمكافحة هذا المرض المعدي للغاية.

وفي الولايتين الأكثر تضرراً، تكساس ونيو مكسيكو، ارتفع عدد حالات الإصابة بالحصبة إلى نحو 300 حالة، وفقاً للسلطات المحلية. ولم يكن أي شخص من المصابين قد تلقى لقاح الحصبة، مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وفي تكساس، ارتفعت حالات الإصابة بالحصبة إلى 259 حالة، حيث احتاج 34 مصاباً إلى العلاج في المستشفى، حسبما أفادت السلطات المحلية. وتوفي طفل متأثراً بإصابته بالحصبة في تكساس، فبراير الماضي.

وشرح روبرت كينيدي، وهو معروف بالتشكيك في اللقاحات، أهمية تناول التطعيم في العديد من المقابلات، لكنه وصفها أيضاً باعتبارها خياراً شخصياً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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