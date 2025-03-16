«الصحة» تكشف عن الوجبة المناسبة لإفطار مريض السكر في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه مرضى السكري تحديًا كبيرا في شهر رمضان المبارك خلال الصيام، الذي لا يمكن أن يتم إلا بإشراف طبي، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي مضاعفات، وفقًا لما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

ما الوجبة الصحية المناسبة لإفطار مريض السكر في رمضان؟

ويلعب النظام الغذائي، دورا محوريا في مساعدة مريض السكري للصيام بأمان، لذا أوصت وزارة الصحة والسكان المصرية، بوجبة صحية مناسبة لإفطار مريض السكر في رمضان، ما يساعد على تنظيم السكر في الدم، فضلًا عن كونها وجبة غنية لا تزيد الوزن.

وأوصت الصحة بتناول الأرز البسمتي مع الدجاج المشوي والخضراوات والتوابل، مع الحرص على إضافة الخضراوات الغنية بالألياف والفيتامينات، وعلى رأسها الجزر، فلفل ألوان، فاصوليا خضراء، بصل، حمص، بالإضافة إلى إضافة الكركم الغني بمضادات الأكسدة والفلفل والكمون والتوابل والقرفة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الإفطار بمن 1 لـ 3 تمرات ثم الصلاة، وبعدها تناول الوجبة التي تساعد على تنظيم سكر الدم.

نصائح لتغذية مرضى السكري في رمضان

- تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والألياف.

- تجنب السكريات البسيطة والأطعمة الغنية بالدهون.

- شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الإفطار والسحور.