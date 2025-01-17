مكياج وتسريحات النجمات في Joy Awards: إطلالات أيقونية في دوراته الثلاث الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 01:20 مساءً - على مدى دورات متتالية، أصبح حفل توزيع جوائز Joy Awards منصة مشرقة تتألق فيها أبرز نجمات الفن والمجتمع بإطلالاتهن الجمالية الساحرة، فمن السجادة البنفسجية التي تكتنز بلمسات الأناقة والرقي، إلى عدسات الكاميرات التي تلتقط أدق التفاصيل، شكل مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل جوائز صناع الترفيه بدوراته السابقة لوحة فنية تعكس شخصياتهن وتوجهات الموضة في كل عام، لا سيما موضة المكياج والشعر.

ومع اقتراب موعد إقامة حفل جوائز صناع الترفيه الذي يصادف نهار السبت 18 يناير 2025، نستعرض أجمل وأبرز إطلالات النجمات الجمالية خلال الدورات الثلاث السابقة لهذا الحفل الضخم، واللواتي خطفن الأنظار ووضعن بصمتهن في عالم الجمال، ليصبحن مصدر إلهام لمحبات الفخامة والتميز.

النجمات في حفل Joy Awards 2022: الكلاسيكية الملكية

في حفل جوائز Joy Awards عام 2022، تألقت النجمات بإطلالات مستوحاة من الكلاسيكية الملكية؛ فمثلاً تألقت النجمة إليسا بمكياج عيون دخاني ناعم باللون الأسود والرمادي، مع أحمر الشفاه النيود القريب إلى لون بشرتها والبلاش المشمشي على تفاحة الخدين، ونسقت معه تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع المزينة بتاج مرصع فاخر، مع الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

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فيما تألقت الفنانة نانسي عجرم بإطلالة ناعمة ومشرقة، اعتمدت فيها مكياج عيون هادئاً بالألوان المحايدة مع رسمة الأيلاينر الناعم وأحمر الشفاه النيود، كما اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدلة مع الفرق النصفي.

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النجمات في حفل Joy Awards 2023: الجرأة والابتكار في تفاصيل الجمال

شهد حفل جوائز صناع الترفيه 2023 جرأة أكبر في اختيارات النجمات الجمالية، لا سيما في ما يتعلق بالمكياج؛ إذ اعتمدت مايا دياب مكياجاً بألوان معدنية وظلال عيون غرافيكية، إلى جانب تسريحة الشعر القصير الويفي التي أخفى غطاء الرأس جزءاً منها.

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بينما اختارت ياسمين صبري مكياجاً هادئاً تم فيه استخدام تدرجات النيود القريبة إلى لون بشرتها لكل من العيون والشفاه، كذلك، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان العالي المالس مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف،

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أما الممثلة دانييلا رحمة فتألقت بمكياج دافئ بدرجات ترابية هادئة، مع إضاءة العين بالهايلايتر اللامع والرموش المستعارة الجريئة، وأحمر الشفاه الميتاليك باللون النيود البني، ونسقته مع تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي المنسدل بالفرق النصفي.

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

كذلك، تألقت الممثلة ديمة قندلفت بمكياج عيون أنيق باللون الرمادي مع الأيلاينر المقوس عند الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب الروج النيود الطبيعي، في المقابل اختارت تسريحة الشعر الويفي القصير بالفرق الجانبي.

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النجمات في حفل Joy Awards 2024: عودة الكلاسيكية بلمسة عصرية

في هذه النسخة من حفل Joy Awards، عادت النجمات إلى الكلاسيكية بلمسات عصرية جذابة، فتألقت خبيرة التجميل والمدوّنة يارا النملة، بمكياج عيون ناعم مات باللون النيود، مع طبقات عدة من الماسكرا، وأحمر الشفاه الخوخي الغامق المات.

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وخطفت ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة أنيقة تضمنت مكياج عيون ناعماً باللون النيود مع طبقات الماسكرا الكثيفة، وأحمر شفاه باللون الكرزي القوي، واختارت أيضاً تسريحة الشعر الويفي الطبيعي المنسدل.

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فيما تألقت ميلا الزهراني بمكياج عيون بنفسجي مع الرموش البارزة والكحل الأسود داخل العين، إلى جانب أحمر الشفاه البانتون الكوراي، ونسقت معه تسريحة ذيل الحصان المالس المنخفض مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة إلى الخلف.

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من جهتها تألقت الفنانة الشابة رحمة رياض بمكياج لماع بنغمات مشرقة أضاءت بشرتها الحنطية، مع الشفاه الغلوسي البارزة المحددة بالكونتور البني، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق الجانبي.

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Joy Awards منصة جمالية سنوية

إطلالات النجمات في حفل جوائز Joy Awards ليست مجرد تفاصيل جمالية، بل هي انعكاس لاتجاهات الموضة العالمية والذوق العربي الراقي، من البساطة إلى الجرأة، ومن الكلاسيكية إلى العصرية، شكّلت هذه الإطلالات لوحات فنية تُبرز التنوع والإبداع في عالم الجمال، ولأن الجمال جزء لا يتجزأ من هذا الحدث، يبقى حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards منصة للإلهام والجمال الفريد، فانتظري الدورة الخامسة منه يوم السبت 18 يناير 2025، واستلهمي من إطلالات النجمات الجمالية أجمل الأفكار.