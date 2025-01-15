الامارات | حصاد مهرجان التسوق.. دبي تحلّق بالفرحة إلى مستويات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنجاحٍ أُسدل الستار أخيراً على فعاليات الدورة الـ30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، التي قدمت مجموعة من الفعاليات والعروض المبهرة، والتجارب الاستثنائية التي تحلق بالترفيه إلى مستويات مبهرة، ومفاجآت بالجملة.

ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان، خلال الفترة من السادس من ديسمبر الماضي وإلى 12 الجاري، إذ أسعدت الجماهير بمزيج من الحفلات الموسيقية التي أحيتها كوكبة من ألمع نجوم المنطقة والعالم، وعروض التسوق، والسحوبات، والألعاب النارية اليومية، وعروض طائرات «الدرون» اليومية، وتجارب المأكولات وفنون الطهي العالمية، وغيرها الكثير في مختلف أنحاء المدينة.

وقدم مهرجان دبي للتسوق تجارب غير عادية، شملت مزيجاً من الأنشطة الجديدة، والعروض المفضلة لزوار المهرجان بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاقه، حيث أسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً للأعمال والترفيه، والمدينة المفضلة للعيش والعمل والزيارة.

حشود كل ليلة

وارتقى مهرجان دبي للتسوق بالترفيه إلى مستويات جديدة هذا العام، مع عروض طائرات «الدرون» المجانية التي قدمت كل يوم عرضين، وتجمعت الحشود ليلة بعد أخرى لمشاهدة مزيج من التكنولوجيا وسرد القصص، إذ أضاءت 1000 طائرة «درون» السماء فوق جزيرة بلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

واحتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، أطلق عرضان جديدان، جمعا بين طائرات «الدرون» والألعاب النارية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، في 13 ديسمبر الماضي و12 الجاري، صاحبتهما عروض القفز بالمظلات، و150 طائرة «درون»، وختام رائع مع الألعاب النارية.

وأضاءت عروض الألعاب النارية المجانية التي قدمتها مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول سماء دبي كل ليلة، وعلى مدار 38 يوماً، وتلألأت سماء حتا كل عطلة نهاية أسبوع طوال فترة إقامة المهرجان، وأبهرت العروض سكان دبي وزوارها من خلال مزيج مذهل من الألوان والأضواء.

كما قدم مهرجان دبي للتسوق دورة مميزة من فعالية أضواء دبي، إذ حولت الفعالية ثماني وجهات شهيرة على مستوى المدينة إلى لوحات فنية مضيئة من خلال مجسمات تفاعلية تسلط الضوء على الإبداع الفني والتجارب المتنوعة.

نجوم وحفلات

وأُقيمت فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول للمرة الأولى هذه الدورة، إذ قدمت حفلات لكوكبة من النجوم، ومجموعة نابضة بالحياة من الأنشطة المناسبة للجميع، بما في ذلك العروض الترفيهية.

واستضافت فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية مساء كل سبت طوال مهرجان دبي للتسوق، إذ امتلأت الأجواء بالبهجة مع أصوات عدد من أشهر النجوم العرب، مثل أحمد سعد، وشمة حمدان، وديانا حداد، ويارا منى، ومحمود العسيلي، وهمس فكري، وإبراهيم السلطان، وإضافة إلى ذلك، استمتع الجمهور طوال المهرجان بعروض خاصة، قدمها عدد من الفرق الموسيقية والفنانين، مثل «شرقيات» و«كويك ستايل».

كما استضاف دبي فستيفال سيتي مول عروض برنامج «إكس فاكتور»، الذي أقيم بالشراكة مع تلفزيون دبي في إطار مهرجان دبي للتسوق، وشملت لجنة تحكيم البرنامج النجم راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد، واستمتع الجمهور بالعروض والمواهب الصاعدة، وتوج عبدالرحيم الحلبي باللقب.

واستضاف مهرجان دبي للتسوق مجموعة من الحفلات الموسيقية، وعروض أوبرا، وتجارب مسرحية، وكوميدية، وفعاليات مجتمعية في مختلف أنحاء المدينة، وشملت قائمة الفنانين العرب المشاركين في الحفلات ماجد المهندس، وأصالة، ونجوى كرم، وغيرهم، إضافة إلى نجوم عالميين، مثل وريكي مارتن، وليونيل ريتشي.

تجارب استثنائية

واستقبلت المدينة العام الجديد بمجموعة من الحفلات الموسيقية والتجارب المميزة، من احتفالات حديقة البرج والأجواء النابضة بالحياة في القرية العالمية، إلى الحفلات الاستثنائية التي أحياها فنانون عرب وعالميون.

وقدمت مراكز ووجهات التسوق في دبي مجموعة من العروض الترويجية، وفعاليات الترفيه الحي، والأنشطة المناسبة للعائلات، وكانت هذه الدورة هي الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان، إذ شملت جدول فعاليات مليئاً بالأنشطة والتجارب المجانية والمناسبة للعائلات، بما في ذلك فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، ومنطقة أنشطة الأطفال في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، إضافة إلى عروض التسوق في ميركاتو، وتاون سنتر، ودبي هيلز مول، وابن بطوطة مول، وفستيفال بلازا، ووافي سيتي.

ويستمر موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق هذا العام حتى الثاني من فبراير، ويعد الأكبر في تاريخ المهرجان، إذ يشمل أكثر من 850 علامة و3500 متجر، مع تخفيضات تصل إلى 75%، ما يتيح للمتسوقين الحصول على أرقى المنتجات بأفضل الأسعار.

مكافآت ضخمة

قدمت الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق تجربة مليئة بالمكافآت اليومية والجوائز الضخمة، التي بلغت قيمتها 50 مليون درهم، وحظي سكان دبي وزوارها في كل يوم من أيام المهرجان بفرص للفوز بجوائز، بما في ذلك أربعة ملايين ميل سكاي واردز، ومليونا درهم نقداً، وجوائز ذهبية بـ1.5 مليون درهم.

كما قدم المهرجان مجموعة من السيارات التي حولت أحلام الفائزين بها إلى حقيقة، طوال سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى.

. مراكز التسوق في دبي قدمت مجموعة من العروض الترويجية، وفعاليات الترفيه الحي.

. المهرجان أسعد الجماهير بمزيج من الحفلات الموسيقية التي أحيتها كوكبة من نجوم المنطقة والعالم.

. 3500 متجر، تشارك في موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، التي تتواصل حتى الثاني من الشهر المقبل.

. 38 يوماً من العروض والأنشطة والتشكيلات التي أضاءت دبي طوال المهرجان.